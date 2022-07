Israel es un estado de conciencia

No sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo. Todo lo que teníamos eran teorías, estudios de pediatras, ilusiones, proyectos. No sabíamos que cuando vienen los hijos, hay que perfeccionar el comportamiento en la vida diaria. Por poner un ejemplo diré que, si le dices al niño que no hay que cruzar la calle con el semáforo en rojo, aunque no vengan coches hay que pararse.

Bien, yo empecé a pararme. Entonces pensé ¿Por qué no me paro por los demás? Y pensé más y me dije ¿Por qué todo lo que hago por mis hijos no lo hago por los demás? Entonces me dije que, para ser justo, debería comportarme con la misma rectitud tanto con mis hijos como con los demás, al menos intentarlo y así intento hacerlo. Y pensé que no hacía nada que se saliera de la normalidad. Y me dije que todo lo que nos ocurre en la vida, suceden para hacer de nosotros unas mejores personas. Pero también pensé que hay que estar dispuesto a que esos sucesos nos hagan recapacitar para que reconduzcamos nuestros caminos. Entonces me puse manos a la obra.