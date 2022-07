Entrar en el mundo de las risas con ‘Mafia de tres’ de la Entre Libros Editorial Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La risa ayuda a liberar endorfinas que reducen los niveles de estrés y ansiedad, algo con lo que muchas personas luchan a diario. Además, como esta aporta múltiples beneficios a nivel psicológico, qué mejor impulso hay para reír que una lectura de una buena comedia romántica, como las de la Entre Libros Editorial.

Las risas y los buenos ratos están asegurados con su trilogía Mafia de tres, escrita por Angy Skay y Noelia Medina. Esta novela es considerada por muchos una terapia para los peores días y, según dicen los lectores, una lectura que debería ser obligatoria.

Reír a carcajadas con la serie Mafia de tres La literatura dotada de humor tiene una gran influencia en el estado de ánimo, iluminándolo con sus frases brillantes, sus disparates, sus dobles sentidos y sus personajes surrealistas. Al fin y al cabo, el humor no es más que un medio que permite deformar la realidad, haciéndola más divertida y absurda.

El objetivo de Mafia de tres es introducir al lector en el mundo de las risas. Esta novela está compuesta por una serie de tres títulos, más un spin-off. En la historia, la protagonista es Marisa Hernández Guillotina, cuya vida tranquila e inexpresiva da una vuelta de 180º tras encontrarse con dos alocadas mujeres.

Estas son Anaelia Boca Negra y Angelines Folla Doblado, personajes particulares y con mentes perversas que, sin darse cuenta, se convierten en sus mejores amigas. Juntas son un verdadero imán para los problemas.

En esta comedia romántica, hay momentos que matan de risa, que emocionan y también, como no, amistad, venganza y amor. A pesar de ser distintas, estas protagonistas se complementan y se convierten en un trío peligroso. Desde el inicio, la historia consigue enganchar a sus lectores. Es divertida y diferente a otros libros del mismo género.

Los espacios donde adquirir libros de la Entre Libros Editorial Este y todos los libros de la Entre Libros Editorial se pueden encontrar en 150 plataformas digitales. Entre estas, se encuentran la Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Google Play, Apple, Kobo, etc. También es posible adquirir los títulos en físico en cualquier librería española, bajo demanda en países extranjeros o accediendo a su página oficial. En esta última, se aplican descuentos especiales.

Entre Libros Editorial está compuesta por un equipo competente y eficaz, con amplios conocimientos técnicos. Además, este tiene a disposición de los amantes de la lectura una extensa gama de productos a precios competitivos, con la máxima calidad. Ya sea libros de comedia, suspense, romance, drama, erotismo, infantiles, etc., Entre Libros Editorial tiene opciones para todos los gustos.



