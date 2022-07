Los sistemas de Preactiva para quitar la humedad de las paredes

Las humedades aparecen con mucha frecuencia en techos, suelos o muros de edificaciones. Esto se debe generalmente a un exceso de agua dentro de la estructura y su desarrollo descontrolado puede generar deterioros graves.

Algunas humedades estimulan el crecimiento de hongos en las superficies, los cuales afectan a la salud si la cepa es tóxica para el ser humano. Muchas de estas filtraciones pueden darse por acumulación de agua de lluvia en canales de desagüe o por el líquido que sube desde el suelo y se aloja en los muros, produciendo un fenómeno conocido como capilaridad.

Independiente del tipo de humedad que se presente, es necesario recurrir a soluciones que permitan gestionarla y evitar consecuencias graves en un futuro. En este sentido, la compañía de soluciones inteligentes para humedades Preactiva diseña productos que permiten quitar la humedad de las edificaciones. Valiéndose de tecnología punta, sus sistemas de ondas electro-físicas solucionan de raíz este problema.

Sistema innovador de gestión de humedades Este sistema se compone de un dispositivo que se instala directamente en el muro y actúa sobre las humedades ocasionadas por capilaridad. Su mecanismo integrado emite ondas que penetran en la pared y evitan que el agua subterránea suba, disminuyendo las humedades ya existentes y previniendo la aparición de nuevas anomalías. Este aparato es muy eficiente para solucionar definitivamente problemas de humedad capilar.

Preactiva cuenta con diferentes modelos, los cuales se clasifican dependiendo de su área de cobertura. Además, su diseño compacto no interfiere estéticamente con la superficie del muro y su instalación no requiere obras. La International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection y el sello europeo CE certifican que este dispositivo es un sistema seguro. No afecta a la salud de las personas y es muy eficiente en su objetivo de erradicar las humedades sin importar su grado de avance.

Preactiva ofrece una solución eficaz para las humedades Por estas razones, Preactiva invita a todas las personas que tengan un problema descontrolado de humedades a que adquieran cualquiera de sus dispositivos. De esta manera, pueden solucionar oportunamente una anomalía que genera consecuencias graves en la salud tanto de personas como en las estructuras de edificaciones.

En la página web de la compañía, todos los interesados pueden solicitar un diagnóstico y un presupuesto gratuito sin compromiso. Este es el primer paso para comprar un producto que les ayude a mantener las edificaciones en las mejores condiciones estéticas y de salubridad.