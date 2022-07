El sector inmobiliario como motor de la recuperación económica, por Real Estate Business School Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Después de 2 años de pandemia, el sector inmobiliario se perfila como uno de los grandes vencedores poscovid. Los datos de las variables inmobiliarias publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Registradores, Notariado y Portales todos ellos modelizados en la XXXIII Edición del Pulsímetro Inmobiliario con las realidades de los miembros del Ecosistema Rebs.

Debido a esta evolución positiva, también ha crecido el interés de las personas por encontrar plazas laborales en el mercado inmobiliario. Por esta razón, la escuela de negocios Real Estate Business School ofrece formación a los jóvenes que desean entrar en este sector.

Esta es la formación que demanda el sector inmobiliario a los jóvenes Para convertirse en un experto en gestión inmobiliaria, lo primero que se debe tener en cuenta es el entorno cambiante y competitivo que existe en el sector. Los profesionales deben aprender a gestionar el desarrollo de bienes raíces para desempeñar la carrera.

Al respecto, la formación específica permite que el profesional conozca aspectos como la gestión en proyectos y desarrollos de urbanismo, la gestión de suelos, la viabilidad y financiación de proyectos, y la comercialización. Además, permite estar a la vanguardia de los modelos de negocios inmobiliarios alternativos.

Por otra parte, a partir de los avances tecnológicos, el comportamiento de los compradores ha cambiado, por lo que el trabajador inmobiliario también debe conocer y profundizar en las estrategias de marketing y venta.

Para finalizar, el profesional debe manejar los conceptos básicos de las últimas tendencias del mercado como, por ejemplo, el modelo build to rent, que consiste en construir para alquilar.

¿De qué manera se imparte la formación inmobiliaria específica para jóvenes? A raíz de la pandemia, el aprendizaje en general se ha dividido entre formatos presenciales y streaming. Este dinamismo se refleja en las formaciones específicas que reciben los jóvenes que quieren ser parte del sector inmobiliario.

Ejemplo de ello es la escuela Real Estate Business School (Rebs), la cual ofrece programas expertos en la promoción de cooperativas de viviendas, urbanismo y desarrollos inmobiliarios, viabilidad y financiación, tradicional y alternativa, para proyectos inmobiliarios, Proptech, Build to Rent, marketing y comercialización inmobiliaria, perfiles de clientes inmobiliarios y formación a medida para profesionales y empresas. Estas formaciones pueden ser en formato presencial, semipresencial, streaming, online y a medida (que permite combinar los programas expertos o partes de ellos).

La escuela cuenta con un cuerpo de profesores con más de 25 años de experiencia distribuidos en las sedes de Barcelona, Madrid y Málaga. Se pueden seguir formaciones desde 2 horas hasta 260 horas y mediante suscripciones a modo “Netflix”.

La industria inmobiliaria sigue creciendo y generando empleos, incluso después de una circunstancia mundial difícil. Los jóvenes interesados en el sector ahora tienen la oportunidad de especializarse en el área de bienes raíces que más les interesa gracias a las formaciones específicas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.