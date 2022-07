Top 10 de marcas para el método curly, por Boutique Curly

El método curlyes una de las técnicas de tratamiento de cabello rizado más conocidas a nivel internacional por su efectividad en el mantenimiento y cuidado de su salud. Dentro de este método, uno de los puntos más importantes está relacionado con la utilización de productos de calidad que reúnan condiciones específicas en su composición.

En este aspecto, hay diferentes marcas en el sector que presentan líneas de productos confiables para la aplicación de esta técnica. Por esta razón, la tienda Boutique Curly presenta su top 10 de marcas profesionales más recomendadas para el método curly.

En Boutique Curly exhiben excelentes marcas naturales para el cuidado del cabello rizado El cabello rizado es uno de los tipos de cabello que exige un mayor cuidado a la hora de ser lavado, peinado y tratado debido a sus condiciones propias, que lo hacen más frágil y delicado, motivo por el cual existen marcas de productos especializadas en su cuidado. Boutique Curly presenta en su tienda online a 10 de las mejores marcas para el cabello rizado. La primera de ellas es Kinky Curly, especializada en cabello natural y cuyos productos no poseen alcohol, siliconas, petróleo ni proteína animal. Por su parte, la marca Bouclème presenta productos con ingredientes 100 % naturales y veganos que protegen el cabello del encrespamiento y le añaden la nutrición e hidratación necesaria para dar fuerza a la cutícula del cabello. Otra de las marcas de cuidado natural que no utiliza químicos agresivos es Bounce Curl, que se caracteriza por presentar productos orgánicos y veganos.

Más firmas con artículos orgánicos y sostenibles En esta búsqueda de productos saludables que no perjudiquen la salud del cabello, se distingue una marca especial denominada Curly Secret. Es una de las marcas que más entiende las necesidades y desafíos que enfrentan las personas con cabello rizado, ya que fue fundada por chicas con el pelo rizado. Sus productos se centran en la hidratación, reparación y definición del cabello. Por su parte, Inahsi Naturals y Flora & Curl destacan por utilizar ingredientes naturales y eliminar cualquier tipo de colorante y aromas artificiales. La marca Innersense presenta productos 100 % botánicos mientras que Lola Cosmetics se enfoca en el cuidado de hebras y cuero cabelludo. La empresa Shea Moisture crea sus productos con los mejores ingredientes naturales a nivel mundial para el cuidado capilar como la mantequilla de aguacate y el aceite de Argán. Por último, la marca As I Am no solo se centra en el cabello rizado, sino que sus productos utilizan fórmulas naturales para tratar el cabello ondulado y las condiciones más difíciles en cabellos afros.

Hoy en día, la industria cosmética se encuentra cada vez más inmersa en la creación de productos naturales sin aditivos químicos que favorezcan la salud del cabello y la sostenibilidad. En la tienda de Boutique Curly apoyan esta línea comercial y presentan galerías de productos de diferentes marcas que cubren todas las necesidades para mantener el método curly.