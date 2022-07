Las ventajas de la realidad virtual en los proyectos de interiorismo

La realidad virtual está siendo incorporada por la industria inmobiliaria como una herramienta indispensable para mejorar la experiencia de compra-venta de propiedades a nivel mundial.

Un ejemplo de ello es el uso de la realidad virtual en los proyectos de interiorismo de Lautoka Urbana, una empresa experta en la prestación de servicios de reformas en Barcelona. En la actualidad, esta cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y está compuesta por profesionales del mundo digital y arquitectónico. Este equipo se ocupa del diseño 3D, VR y creación de imágenes 360º.

El interiorismo y la realidad virtual por Lautoka Urbana Lautoka Urbana dispone de especialistas en el área de interiorismo y reforma integral en Barcelona, España. Entre estos especialistas, se encuentran los diseñadores 3D, los cuales están en la capacidad de crear espacios digitales completos, donde se puede visualizar el resultado final de un proyecto de interiorismo en una vivienda. La única herramienta que estos diseñadores necesitan del propietario es una foto de su propiedad actual y cada uno de los puntos claves que buscan en un hogar ideal.

Estas viviendas o espacios creados en el mundo digital pueden ser visualizados y recorridos con gafas de realidad virtual. De esta manera, el usuario puede observar con detenimiento el trabajo a realizar y determinar si cumple con sus necesidades o es necesario aplicar algún cambio. Lautoka Urbana implementa este servicio de realidad virtual en sus proyectos de interiorismo, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra exclusiva que no incluya sorpresas cuando la obra esté finalizada.

¿Cuáles son las ventajas de aplicar la realidad virtual en los proyectos de interiorismo? Una de las ventajas más significativas de aplicar realidad virtual en los proyectos de interiorismo es la facilidad con la que se pueden realizar cambios específicos o generales en la propiedad. Además de esto, tanto la empresa como el propietario ahorran mucho en costes de trabajo. El primer motivo de este ahorro es que los interioristas no necesitan construir diversos bocetos en papel o mostrar al cliente fotos de trabajos previos que no son perfectamente adaptables a su hogar. El segundo motivo es que el propietario puede escoger moverse o no de su hogar para visualizar el proyecto. Esto dependerá de si cuenta con los recursos necesarios como un ordenador, internet, gafas VR, etc.

Otro motivo por el cual este tipo de proyectos promueven el ahorro de tiempo y dinero es porque las herramientas modernas facilitan la construcción de espacios virtuales. Lautoka Urbana también menciona que sus diseñadores crean un mundo digital con el que sus clientes pueden interactuar, a través de herramientas como el teclado, el ratón y mandos, entre otros.

Lautoka Urbana está conformada por expertos en el área de la construcción, diseño arquitectónico, reformas integrales y proyectos de interiorismo para cualquier propiedad (viviendas, edificios, apartamentos, etc.). Además, son reconocidos por sus tours virtuales 360º que pueden ser visualizados por el cliente mediante el uso de un teléfono móvil o unas gafas de realidad virtual.