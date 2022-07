ADHESIVOSEMBARRADOS es una firma especializada en elaborar camiseta motocross Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Las camisetas de motocross son uno de los elementos esenciales para la práctica del motociclismo off road.

Estas prendas deben cumplir con ciertos estándares de calidad y características para garantizar la comodidad y la protección del piloto.

En este sentido, deben permitir la máxima libertad de movimientos posibles. También es necesario que sean flexibles, transpirables y resistentes al desgaste. La tienda online ADHESIVOSEMBARRADOS cuenta con una gran variedad de diseños de gran calidad. Cada camiseta motocross confeccionada por esta empresa se puede personalizar y escoger con distintas características, como el tipo de tejido o tipo de cuello (redondo, en pico o redondo con inserto). De esta forma, entrenar en verano será más cómodo gracias a la opción de tejido microperforado, ya que garantiza una mayor frescura al motociclista. Para los pilotos que usen collarín, la elección de cuello también les favorecerá.

Los 30 prediseños de camisetas enduro personalizables de ADHESIVOSEMBARRADOS Las distintas versiones de camisetas off road disponibles en esta tienda online combinan con distintos modelos de motocicletas de marcas como Suzuki, Sherco, Kawasaki, Gas Gas, Beta Husqvarna, KTM, Yamaha y Honda, entre otras. Por ejemplo, en las que tienen decoración a juego con la marca Beta, priman los colores rojo, negro y blanco.

Ahora bien, cada modelo funciona como una maqueta que es posible personalizar. En este sentido, se pueden modificar los colores y añadir números, un nombre y un logotipo. Si bien la mayoría de las camisetas se fabrican por defecto en cuello redondo con inserto, también es posible reservarlas con cuello en pico o cuello redondo simple.

A su vez, el ya mencionado tejido microperforado es una de las características opcionales que resulta fundamental para épocas de temperaturas elevadas. Por otra parte, el proceso de sublimación que emplea esta empresa permite que las camisetas preserven sus colores a pesar de los lavados y el uso. La sublimación resulta mucho más eficiente que el serigrafiado porque la tinta penetra en el tejido de la camiseta y se queda allí de forma permanente.

¿Cómo adquirir una camiseta de motocross a través de ADHESIVOSEMBARRADOS? El proceso de compra en esta tienda online es sumamente sencillo. Primero, hay que seleccionar un modelo de camiseta y, después, indicar todas las opciones de personalización. En este sentido, las variantes son ilimitadas. Incluso es posible diseñar una camiseta 100 % personalizada desde cero.

Los gastos de envío de los productos son gratuitos al pedir más de 2 prendas, pero ADHESIVOSEMBARRADOS fabrica desde una sola prenda personalizada. Aunque los precios para pedidos de grupos cuentan con grandes descuentos.

Entre otras posibilidades, la tienda dispone de pantalones a juego con las camisetas, sudaderas, camisetas de manga corta y muchas más prendas. Todos estos artículos también son personalizables. Las opciones que ofrece ADHESIVOSEMBARRADOS permiten contar con un conjunto único y distintivo para marcar una diferencia con los demás competidores.

A través de la tienda online ADHESIVOSEMBARRADOS, es posible personalizar una camiseta de motocross partiendo de una gran variedad de modelos base para conseguir prendas de diseño único con un toque especial.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.