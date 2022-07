Universal Arts School, entre las mejores instituciones de formación digital este 2022, según el ranking de Financial Magazine 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 15:55 h (CET)

Actualmente, Universal Arts School acumula más de 6 millones de horas de formación y Máster y Carreras en áreas como VideoJuegos y Animación, Cine y Concept Art, VFX, Matte Painting, Sculpting, y más. Con sede en Los Ángeles, California, y en Valencia, esta escuela es reconocida por ser pionera en la formación de alumnos del sector digital en España.

A lo largo de su trayectoria, y principalmente durante los últimos años, tanto la institución como sus estudiantes han sido premiados en distintas ocasiones, acumulando más de 500 galardones. Tan solo en lo que va de 2022, ya ha recibido 3 premios, que la consolidan como una de las mejores y más prestigiosas escuelas de Cine y Videojuegos en España.

¿Cuál es una de las mejores instituciones de formación digital este 2022 según el ranking de Financial Magazine? Durante sus más de 25 años de historia, la escuela ha recibido decenas de premios y reconocimientos por su extraordinaria labor formativa en sus áreas de especialización, como animación 3D, cine digital, videojuegos, ilustración, arte, diseño, entre otras. En este año 2022, Universal Arts School ha aparecido en el puesto número 1 del Ranking de Financial Magazine, un portal que posiciona en su clasificación solamente a aquellas instituciones y portales de formación que cumplen con los más altos estándares de calidad y excelencia académica. La selección es muy minuciosa y exigente, además se analizan anualmente a más de 400 instituciones, escuelas de negocios y centros de formación superior en diferentes áreas, seleccionando únicamente las mejores 10. En este ranking Universal Arts School se posicionó en el puesto número 1 con su Máster de Arte y Diseño, y también con su Máster en Arquitectura. Por otro lado, su Máster de Estudios Cinematográficos también alcanzó a posicionarse entre los primeros de este ranking, quedando en el 2º puesto.

Más galardones obtenidos por la institución Desde principios de la década de los 2000, la escuela Universal Arts School ha comenzado una racha de galardones que se extiende hasta este año. Algunos de ellos son el 1er Premio “Arenque Rojo 2003” al mejor corto, 7 Premios “Selecciones Especiales” mejores cortos OTAWA FILM FESTIVAL 2004, 1er Premio Internacional BEEP-ART2004, 1o Premio “Durex” (China) 2012, 1er Premio “Durex/Sico” (Brasil) 2014, 1er lugar “Official Selection” con “Breaking Rules” en International Fashion Films Awards 2015, entre otros. Concretamente, son más de una treintena de galardones y reconocimientos, sin incluir los obtenidos por algunos de sus estudiantes por sus creaciones en el área de Animación, Sculpting, Videogame Art, Concept Art, 3D Texturing, y otras.

Estudiar en una escuela de trayectoria, importancia y con una excelencia académica destacable como Universal Arts School, es acceder a una formación que le permitirá al estudiante ir más allá, acercándole más a su sueño para convertirse en todo un profesional de la industria. Para saber más acerca de la escuela y de su oferta formativa, en su sitio web se encuentra toda la información necesaria.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.