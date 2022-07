Los beneficios de contar con un buen calzado de seguridad Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 15:25 h (CET)

El 27,6 % de los accidentes laborales ocurren en las extremidades inferiores y, de estos, en un 70 % de los casos se ven afectados los pies. Estas lesiones o daños son evitables si se utiliza la protección adecuada según el área de trabajo, por lo que es recomendable contar con un buen calzado de seguridad para el número de siniestros laborales. Para ello, Primo Protección cuenta con una tienda online en la que ofrece una amplia variedad de modelos de calzados de seguridad para distintos usos y de gran calidad.

¿Cuál es la importancia de usar un buen calzado de seguridad? Un calzado de seguridad es primordial para el bienestar físico de los trabajadores, ya que estos se encuentran expuestos permanentemente a situaciones que pueden provocar daños físicos, ya sean golpes, cortes, resbalones o accidentes de mayor gravedad. Estos equipos deben proveer no solo protección, sino también comodidad a la hora de trabajar. En este sentido, un calzado adecuado resguarda las distintas zonas de los pies, tanto en la suela como en la puntera. Además, brinda aislamiento térmico para temperaturas muy elevadas o demasiado bajas y, dependiendo del tipo de oficio, debe ser hidrófugo.

También es importante para que las empresas no tengan que prescindir de sus empleados debido a accidentes en el ámbito laboral. Por otro lado, la funcionalidad del calzado de seguridad no está reñida con la estética. Por eso, Primo Protección cuenta con un vasto abanico de modelos y marcas que se adaptan a las necesidades, los gustos y los distintos presupuestos de los clientes.

Comprar calzado de seguridad, en Primo Protección Esta compañía del sector de la ropa de trabajo y calzado de seguridad tiene como objetivo brindar seguridad y comodidad a sus clientes en sus tareas diarias. Accediendo a su tienda online es posible elegir entre botas, botas de agua, zuecos, zapatos y zapatillas deportivas de gran calidad. Cabe mencionar que todos los artículos que se comercializan en su webestán fabricados según las exigencias legales nacionales y comunitarias para garantizar protección a los trabajadores.

Así, en la categoría correspondiente, los usuarios pueden seleccionar el calzado que mejor se adapte a sus preferencias. Los envíos llegan en 48 horas, para garantizar un servicio eficaz. Primo Protección es una de las mejores alternativas para empresas o particulares que deseen adquirir equipos de protección individual para desarrollar su actividad laboral de forma cómoda y segura.



