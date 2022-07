Cómo saber si la pareja controla el móvil, por GlobátiKa Peritos Informáticos

El CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, D. Ángel González, imparte esta charla a Abogados y Trabajadores Sociales sobre la cantidad de peticiones que hacen los clientes.

Por ejemplo, que sus parejas o exparejas, ya sean mujeres u hombres, que están en cualquier sitio y se encuentran a su ex, o que su pareja sabe cosas que habla por el chat de WhatsApp, o las entradas del concierto al que va a ir, o lo que le ha llegado de nómina, o que ha visto las fotos que tiene en la galería… Y tanto los abogados como los agentes sociales necesitan un informe previo pericial informático para poder ejercer actuaciones. También se ha hablado de la recepción de llamadas con número oculto o de mensajes SMS sin remitente con amenazas o insultos.

¿Tiene un mínimo de seguridad en el móvil? La pregunta que se debe hacer primero es qué tipo de seguridad existe en el dispositivo y la cuenta asociada. Habla un abogado de la sala indicando que una cliente suya ha recibido una llamada de un compañero de trabajo diciéndole que lo ha llamado el marido de esta para decirle que no le mande más fotos de comida por WhatsApp. La pregunta es cómo su pareja ha sabido qué tipo de mensajes mandaba la clienta a su compañero de trabajo y viceversa. La respuesta es simple, ella estaba en el baño, la pareja coge el móvil y vincula el dispositivo con su cuenta. Como no tiene patrón de desbloqueo, o bien lo conoce, puede hacerse con el móvil y hacer los cambios que quiera. A partir de ahí, la información es compartida.

Existen muchísimos dispositivos que no tienen un mínimo de seguridad ni software de protección. La gente piensa que esos teléfonos no tienen por qué tenerlo. Es un error. Así como no tener patrón, o no tener doble autentificación, o tener la cuenta de la pareja como cuenta secundaria.

Es violencia de género digital Cuando este tipo de situaciones se da, lo primero que hay que tener en cuenta es que la pareja tiene un problema, ya sea de autoestima, celos o cualquier otro, que genera un perfil de acosador o acosadora y de control sobre la otra persona. Esto sólo es el principio, porque a partir de ahí, querrá tener constante supervisión de las redes sociales y de las llamadas, mensajes y fotos que se tengan en el móvil. Se apropian de las contraseñas del banco, del gimnasio, de la aplicación de picar en el trabajo, de las ubicaciones… es decir, de dónde está y qué está haciendo en cada momento. Esto supone una absoluta pérdida de intimidad y el principio del acoso que termina en un posible maltrato psicológico en algunos casos. Tanto hombres como mujeres son posibles víctimas.

Evitar que espíen el móvil En el laboratorio de GlobátiKa Peritos Informáticos, el Sr. González cuenta que llegan personas con ansiedad que ya han intentado cambiar de móvil, de cuenta de correo, que no tienen ni siquiera WhatsApp, incluso, que han dado de baja las redes sociales y, aun así, siguen pensando que las espían, que les escuchan las llamadas y que les ven los mensajes. Cuentan con una persona experta en violencia de género digital y con formación en víctimas de este tipo de acoso. Tras una reunión con la persona acosada, se realiza por parte de los peritos informáticos una revisión completa y se le habilitan sistemas de seguridad. El objetivo es que la persona vuelva a tener privacidad y una vida digital sin que nadie la limite.

¿Se puede denunciar? Una vez que se realiza la revisión, se pueden encontrar rastros de programas o conexiones por parte de la pareja. En este caso, directamente, se realiza una certificación que se pone a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se agradece el tiempo al Sr. González de GlobátiKa Peritos Informáticos que vuelve a la charla para realizar una prueba de la localización de números ocultos.