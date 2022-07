Reconstrucción estética, de la mano de la Clínica Monteblanc Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:52 h (CET)

Según una encuesta, los españoles utilizan diferentes métodos para el cuidado de sus dientes. En este sentido, el más popular es el cepillo de dientes, puesto que un 89 % de la población opta por su utilización. Asimismo, también se pudo comprobar que los tratamientos de estética han aumentado un 76 %.

Estos resultados demuestran la importancia que tiene la salud dental y la reconstrucción estética en la población. Para atender dichas necesidades, la Clínica Monteblanc ofrece tratamientos completos de salud y belleza, así como una atención profesional y personalizada.

¿En qué consiste una reconstrucción estética? La reconstrucción estética dental son una serie de procedimientos que se realizan en la zona más visible de la boca, es decir, en los dientes frontales superiores e inferiores. Consiste en eliminar el tejido dental dañado y reconstruir su estructura con compuestos estéticos. La idea es crear una forma natural en los dientes, no solo teniendo en cuenta su apariencia, sino su funcionalidad.

Entre los tratamientos más populares de reconstrucción están las carillas de composite, fabricadas con resina translúcida, la cual es esculpida por un especialista para mejorar su apariencia. Posteriormente, las láminas se adhieren a la superficie vestibular de la dentadura. Además de crear una nueva forma en los dientes, les otorga un color más puro y limpio.

La intervención mencionada debe ser realizada por profesionales con amplios conocimientos en anatomía y compuestos estéticos. Aunque el proceso de aplicación de carillas no daña la estructura dental, sí requiere un mantenimiento constante para evitar que las piezas se manchen o pierdan su brillo.

¿Qué tener en cuenta antes de una reconstrucción estética dental? Antes de someterse a una reconstrucción estética, el paciente debe realizarse una serie de análisis que determinen cuál es el tratamiento más adecuado. Normalmente, estas reconstrucciones se aplican en caso de daños causados por caries, manchas en el esmalte, dientes desgastados o astillados y cuando existen espacios muy amplios entre los dientes.

Para garantizar buenos resultados en los procedimientos, es necesario acudir a un especialista. En la Clínica Monteblanc, cuentan con protocolos estrictos para reconstruir el tejido dental. Además, el relleno utilizado es estético, funcional y duradero. Los profesionales de la clínica ofrecen diferentes opciones de carillas y prótesis a sus pacientes.

Para mejorar la posición de la dentadura y aumentar su belleza el centro médico también cuenta con servicio de ortodoncia. La finalidad es otorgar estética unida de salud en todos los procesos.



