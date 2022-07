Análisis del mercado eléctrico, de la mano de GESTEIN Emprendedores de Hoy

En los últimos años, los precios de las tarifas eléctricas no han hecho más que subir. Esa tendencia se ha acentuado especialmente en el segundo semestre de 2021 al finalizar las restricciones por la pandemia. En octubre del año pasado, la tarifa eléctrica en las compañías eléctricas en España se ubicó en 202,77 € por MWh.

Según GESTEIN, en 2022, la invasión rusa a Ucrania ha creado problemas con el gas en Europa. Ese conflicto, aunado al encarecimiento de los precios del petróleo, ha empujado hacia arriba el precio de la electricidad para el consumidor final. Durante el primer trimestre, las subidas alcanzaron un 95 %.

Este incremento también afecta a los hogares PVPC GESTEIN es una empresa de consultoría de tarifas eléctricas que realiza para sus clientes análisis de consumo y asesoría para cambios de compañías. Han desarrollado su propio software para la gestión energética, lo que les permite elaborar planes de ahorro de energía en edificios o fincas. Igualmente, apoyan en la instalación de contadores inteligentes, sistemas de energías renovables y electrificación de redes, entre otros servicios.

Para los expertos de esta compañía, la situación del mercado eléctrico en España no presenta señales de cambio en los próximos meses. Destacan que las subidas han afectado hasta los llamados hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). En ellos, la tarifa media ha llegado hasta los 332,05 euros por MWh. Esto implica un pago extra de 162 euros en comparación al 2021.

Las proyecciones son pesimistas y análisis de entes prestigiosos vaticinan más aumentos. Informes destacan que para finales de este año los españoles podrían estar pagando hasta 475 euros adicionales por energía. La extensión de la guerra en Ucrania, la crisis inflacionaria mundial y la llegada del verano más caluroso en muchos años parecen reforzar esta tesis.

El mercado europeo también está en alza Los expertos de GESTEIN explican que las variables que han incrementado las tarifas en España también lo han hecho en la Unión Europea. El problema ha alcanzado tales niveles que ha provocado un pronunciamiento oficial de la UE en mayo de este año. En él advierten que la crisis en Ucrania no hará más que agravar el problema.

La razón es simple: Europa importa desde Rusia más de la mitad de los combustibles fósiles para generar energía, así como el 43 % del gas natural. Esto va a cambiar bruscamente en la medida que se cumpla el acuerdo de ir reduciendo paulatinamente estas compras a Moscú desde este mismo año. Al haber menos insumos o dejar de comprárselos al proveedor más económico para los europeos, se encarecerán aún más las tarifas energéticas.

Para GESTEIN, el escenario requerirá que los consumidores se informen, se asesoren y se organicen para buscar alternativas que bajen el gasto por energía. Utilizar recursos tecnológicos como softwares para optimizar la gestión energética en edificios, fincas, industrias, hostales e inmobiliarias será crucial para mantener las estructuras de costes. En este sentido, el sistema de Inteligencia Artificial ODIN, exclusivo de GESTEIN, es una excelente alternativa para reducir costes y lograr un suministro más eficiente.



