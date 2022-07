Combatir la humedad por capilaridad sin obras, con Preactiva Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:32 h (CET)

Las humedades en el hogar se presentan con relativa frecuencia, y su presencia puede causar enfermedades respiratorias agudas en las personas. Su aparición descontrolada también genera daños estructurales en las viviendas y alteraciones a nivel estético en toda la construcción.

La mayoría de las humedades se producen porque el agua subterránea presente en la tierra sube por las paredes y pisos de la edificación, alojándose en las porosidades propias del material con el que se construyen los muros.

Este fenómeno es conocido como humedad por capilaridad y se considera un factor de deterioro que puede afectar irremediablemente a cualquier estructura arquitectónica. Por este motivo, Preactiva ha diseñado una solución inteligente para las humedades que utiliza tecnología punta para garantizar su efectividad.

Un sistema electro-físico inalámbrico para combatir las humedades Preactiva es un dispositivo compacto que se instala directamente en un muro y cuyo mecanismo permite eliminar humedades en un periodo máximo de 9 meses. Este sistema emite ondas de baja frecuencia que penetran en las paredes y el suelo, evitando la subida del agua. El equipo puede instalarse en tan solo 3 minutos. No necesita mucha energía para funcionar de manera óptima y su patente cumple con todas las normativas exigidas por la Unión Europea, la International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) y la FCC.

Este producto está disponible en diferentes modelos, para adaptarse a la superficie de la construcción. Además, cuenta con una garantía de satisfacción de un año y con una garantía de funcionamiento de 30 años. Cada dispositivo se entrega a domicilio en 48 horas. A pesar de tratarse de un aparato eléctrico, su consumo no supera los 0,7 W en 1 año, por lo que no altera el presupuesto del hogar destinado a cubrir el coste de energía eléctrica.

Empresa con amplia trayectoria Esta compañía lleva más de 10 años brindando soluciones efectivas a las construcciones que presentan daños por humedad, mediante dispositivos que mezclan la tecnología con un diseño elegante y eficaz que no necesita mantenimiento regular. Por este motivo, Preactiva invita a todas las personas que han visto afectada su salud y la integridad de su vivienda por una humedad, a que soliciten un presupuesto sin compromiso. Adquiriendo uno de estos dispositivos, pueden solucionar este problema desde la raíz.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.