Mamby, la aplicación española con la que los primeros usuarios ya están ganando más de 200 euros al mes por el contenido publicado

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:23 h (CET)

Para monetizar en las redes sociales más populares del mundo se debe lograr un flujo de interacción muy elevado que, generalmente, es difícil de alcanzar, sobre todo cuando se está comenzando en el mundo de la creación de contenido digital.

Una alternativa que está revolucionando el mercado del social media es Mamby, una red social española que brinda a sus usuarios la oportunidad de generar ingresos incluso con flujos de interacción bajos.

Solo han pasado unos meses desde el lanzamiento oficial de esta plataforma española que puede cambiar la forma en la que se comparten las diferentes creaciones, y ya hay usuarios que están ganando más de 200 euros mensuales gracias al contenido que generan.

Una red social revolucionaria ¿Por qué Mamby está revolucionando el sector de las redes sociales? Muchos blogueros y artistas llevan años creando contenido de gran calidad por el que no consiguen sacar beneficios, y en las redes sociales más conocidas, los artistas profesionales son muy reticentes a compartir sus obras, ya que ceden demasiados derechos sobre el uso de sus creaciones a la propia plataforma.

Aunque ya son varias las redes sociales en las que se puede llegar a monetizar, en Mamby no es necesario ser un influencer, tener miles de seguidores, ni depender de colaboraciones con marcas para generar ingresos directos por el contenido que se crea en la plataforma. Para generar ingresos a través de esta app, los creadores de contenido tan solo deberán registrarse, crear su perfil y publicar artículos, fotografías o vídeos creativos y de valor que capten la atención del público. Con cada nueva reacción que reciban, ya sea un comentario, un like o un guardado, los usuarios podrán ir acumulando divisas que luego pueden transferir a través de una billetera o monedero virtual.

Mamby es una red social joven, pero que ha mostrado un crecimiento exponencial en poco tiempo y cada vez son más los usuarios que hacen vida dentro de la comunidad compartiendo y consumiendo contenido interesante. Y los primeros usuarios ya están sacando gran rentabilidad a sus creaciones.

Pero esa no es la única ventaja; bajo el propósito de convertirse en una red social sólida y adaptada a las nuevas necesidades del usuario, la plataforma cuenta con varios elementos diferenciadores, entre ellos, premia el contenido de calidad, permite recibir donaciones y ofrece la posibilidad de crear multiperfiles, dicho en otras palabras, los usuarios pueden publicar contenido de diferentes temáticas con una misma cuenta. Además, se respeta la propiedad intelectual del autor, lo que quiere decir que solo el creador es dueño del contenido que publica, y no la plataforma.

Por otro lado, resulta muy fácil de usar por los usuarios porque dispone de un algoritmo inteligente que sugiere contenido basado en los intereses de las personas y tiene filtros de personalización que permite a cada visitante o comprador potencial acceder más rápido a las fotos, imágenes y blogs de su preferencia.

Una nueva manera de ganar bitcoins A partir de la creciente normalización de las criptomonedas en la economía, cada vez son más los sectores que han adoptado este tipo de divisas para realizar transacciones. Tal es el caso de Mamby, una red social que recompensa a los usuarios que crean contenido dentro de la plataforma con bitcoins, por lo que presenta una manera disruptiva y actualizada para monetizar haciendo uso de las monedas virtuales y se convierte en una gran opción para quienes desean generar ingresos en criptomonedas.

A través de esta app, que además ya está disponible para su descarga en dispositivos Android, tantoinfluencers, cocineros, fotógrafos, diseñadores como personas con cualquier tipo de habilidad, pueden encontrar una ventana para exponer sus talentos y recibir una compensación económica de una manera segura y recurrente las 24 horas del día.



