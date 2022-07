Estudiar Diseño y Desarrollo de Videojuegos en ESI Murcia Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:14 h (CET)

Los videojuegos representan uno de los medios de entretenimiento más conocidos por los niños, jóvenes y adultos. Por esta razón, es muy común que los estudiantes universitarios y profesionales decidan aprender y especializarse en todo lo relacionado con el sector de los videojuegos. En la actualidad, los videojuegos se han convertido en un producto donde se desarrollan herramientas cruciales para el avance de todas las industrias a nivel mundial.

La Escuela Superior Internacional de Diseño de Murcia (ESI Murcia) lleva más de 10 años ofertando la titulación superior en Diseño y Desarrollo de Videojuegos con profesores expertos en la materia, las últimas tecnologías y equipamiento especializado a la vanguardia del sector.

Programas básicos y avanzados de Diseño y Desarrollo de Videojuegos El itinerario de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de Escuela Superior Internacional de Diseño de Murcia se divide en 4 cursos académicos de grado básico y avanzado. Estos cursos son dictados por más de 10 profesores expertos, en su mayoría profesionales en activo, en distintas áreas de estudio relacionadas con el mundo de los videojuegos que van desde la Animación 3D a la Programación. De igual manera, dictan disciplinas cruciales para el sector como el Modelado 3D, Escultura Digital, Diseño de Juegos, Iluminación y Renderizado, Empresa y Marketing de Videojuegos, Inteligencia Artificial, entre otros. El aprendizaje está basado en proyectos, es decir, los estudiantes crearán sus propios videojuegos mientras aprenden cada una de las áreas mencionadas. Además, en estos cursos la creatividad, el uso de las nuevas tecnológicas y el desarrollo profesional-personal también juegan un papel importante en la ejecución de un aprendizaje completo. Por otra parte, este centro educativo ofrece 2 titulaciones simultáneas por las que los estudiantes podrán optar: Grado propio en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Titulación Oficial Británica HND in Game Development.

Realidad Virtual y Aumentada en el desarrollo de videojuegos El futuro de los videojuegos se está inclinando hacia el sector de la realidad virtual y aumentada. Por ello, la Escuela Superior Internacional de Diseño ha lanzado el Curso Oficial de Especialización en ambas disciplinas que están siempre orientadas al Diseño y Desarrollo de Videojuegos 2D y 3D.

Este curso es único y comprende 600 horas lectivas con módulos profesionales que se dividen en Programación, Diseño Gráfico, IA, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Gestión, publicación y producción de videojuegos y motores gráficos. Además, la Escuela Superior Internacional de Diseño trabaja con software de última generación utilizado por las empresas más punteras del sector, por lo que permiten al estudiante crear videojuegos VR originales y competitivos para el mercado laboral. Este curso de especialización en desarrollo de videojuegos con realidad virtual y aumentada va dirigido a técnicos superiores de FP, que quieren ampliar su proyección laboral.

Este centro ofrece una formación especializada, ya que da la opción a que sus alumnos cursen un itinerario completo desde los Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos hasta el Curso de Especialización de CFGS en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.

Los estudiantes que finalizan los cursos de diseño y desarrollo de videojuegos de la Escuela Superior Internacional de Diseño aprenden todo lo necesario para desarrollar un papel crucial en la industria de los videojuegos, una de las industrias con más crecimiento en los últimos años y más demanda de empleo. Esto permite a los egresados desempeñar un rol profesional como artista 3D, animador, programador, guionista, social media manager, diseñador de niveles, etc. profesiones muy demandadas actualmente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo saber si la pareja controla el móvil, por GlobátiKa Peritos Informáticos VISITGastroh! propone rutas por destinos gastronómicos internacionales Pura Química, la nueva exposición del artista abstracto Momo Puente-Piazza en la Backyard Arte de Simancas Reconstrucción estética, de la mano de la Clínica Monteblanc ¿Cómo comprar una casa con crypto? Coin Real Estate