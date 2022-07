Ellie X destaca la importancia de la Web3 y la creación de contenido en la nueva era digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:12 h (CET)

Internet es uno de los inventos más importantes que ha permitido a las personas relacionarse de una forma diferente y cada vez más virtual. Ellie Xifra, emprendedora digital y creadora de contenido, conocida en redes como Ellie X, destaca la importancia de los creadores de contenido para conectar con las audiencias.

Ellie está colaborando activamente con empresas internacionales del sector Web3 y, en breve, va a presentar el vídeo oficial del evento internacional ETH Barcelona, todo un referente en este mundo digital. En su canal de TikTok ofrece un espacio de aprendizaje, tips y herramientas relacionadas con la tecnología y la Web3 y su comunidad no para de crecer.

El cambio es algo que está muy asociado a la tecnología y es por eso que Ellie se focaliza en educar a su audiencia con las herramientas que ofrece la Web3 y lo que está por llegar gracias a la tecnología blockchain, libro mayor de contabilidad compartida e inmutable para registrar transacciones, rastrear activos y generar confianza entre las partes.

En blockchain se interactúa con dapps (aplicaciones descentralizadas) que permiten estar fuera de gobiernos y entidades centralizadas, donde las más utilizadas están relacionadas con las DeFi (finanzas descentralizadas) que permiten, a través de mercados automatizados, solicitar préstamos aportando activos como garantía y eso es algo que poca gente conoce, siempre conociendo el funcionamiento y mitigando los riesgos asociados.

En esta nueva etapa, el desarrollo del metaverso también ha dado mucho de qué hablar, ya que se presenta como un nuevo mundo virtual que actualmente está en boca de tod@s. Este universo paralelo permite interactuar con otras personas gracias a la utilización de los dispositivos conectados y también de la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, donde la experiencia de usuari@ llega a su punto más real, comenta Ellie X. En el metaverso se pueden monetizar las actividades en una realidad alternativa, disponer de terrenos virtuales o trabajar de asistent@ virtual de una marca internacional que está presente en alguno de los muchos metaversos que hay, con su respectivo token, que se utiliza como incentivo e intercambio de valor para los usuarios dentro de cada ecosistema.

Y muchas personas se preguntan lo mismo: ¿una tierra virtual para qué? La verdad es que, muchas marcas y empresas se encuentran en el proceso de prueba-error con la finalidad de familiarizarse con las nuevas posibilidades que ofrece este espacio y en muchas ocasiones, se podrá mejorar la experiencia de los usuarios, ya que a través de los avatares (personajes digitales que representan a cada uno) podrán transmitir las expresiones entre los internautas, entre muchas otras aplicaciones y, de esta manera, incidir en la integración de diferentes colectivos. El metaverso está llamado a jugar un papel importante en las relaciones sociales y económicas en los próximos años.

La evolución de internet es inevitable La red se comenzó a desarrollar de forma masiva en los años 90 y el contenido consistía, básicamente, en texto y enlaces. A su vez, la Web2 se caracterizó por la lectura y escritura. Los usuarios, además de consumidores, pasaron a ser creadores. Esta nueva oleada de internet trajo consigo nuevas maneras de comunicación y un auge en el comercio digital.

Ahora bien, el siguiente paso está protagonizado por la aparición de la Web3, que se caracteriza por utilizar tecnología blockchain y los contratos inteligentes que permiten crear una relación vinculante entre dos partes de forma automatizada. En este contexto, se abren un sinfín de oportunidades en este sector, teniendo en cuenta que es una tecnología emergente, es susceptible a estafas y riesgos asociados que los usuarios deben conocer. Debido a que la tecnología evoluciona tan rápido, hay que actualizarse y formarse día a día y conocer la diferencia entre la centralización y la descentralización. “Si no son tus llaves, no son tus monedas”, afirma Ellie X.

En este nuevo entorno, se ha abierto la posibilidad de poseer activos digitales como los NFT (Tokens No Fungibles), que son activos digitales únicos, a menudo generados por diseñadores o artistas, cuya autenticidad está certificada y registrada en la cadena de bloques. Se trata de artículos escasos que se pueden comercializar en diferentes mercados y plataformas con distintas utilidades para los usuarios.

Según explica Ellie X en uno de sus vídeos, son cada vez más las marcas globales que acceden a los NFT para ofrecer experiencias y beneficios a los usuari@s que los poseen. Los NFT pueden ofrecer soluciones interesantes en cuanto a marca personal para los artistas freelance y colectivos para levantar fondos gracias a la colaboración de los usuarios altruistas que quieren apoyar el proyecto o simplemente porque les gusta mucho una marca o producto y están fidelizados con los valores que transmite.

Una muestra de ello es la popularidad de las creadoras de contenido como Ellie X que, a través de sus habilidades comunicativas, participa en charlas y workshops que abordan estas temáticas, sin darle importancia a la especulación y focalizándose en las soluciones y valor que pueden aportar los proyectos a futuro.

Cada vez más interés por la tecnología En la actualidad, los más pequeños crecen con un dispositivo conectado a internet y es normal que los padres intenten controlar qué hacen dentro de la red. Lo importante en todo esto es conocer los pros y los contras de la tecnología a través de la educación para sacar el máximo partido, con unos límites y concienciar a los más pequeños y adolescentes. Hoy en día, cualquier persona puede aprender gracias a internet, ya que hay mucha información de valor, pero también, a la vez, información sin unos fundamentos sólidos, por lo tanto, es relevante consultar fuentes oficiales y verificadas.

Asimismo, la descentralización y la tecnología blockchain están otorgando nuevas oportunidades en diferentes sectores, ganando popularidad y creando comunidades concienciadas con la finalidad de estos proyectos.

Ellie X, una de las creadoras y emprendedoras emergentes de esta nueva etapa de internet conocida como Web3, contribuye a la evolución y expansión de este innovador sector, acercando la tecnología a todos a través de los diversos contenidos pedagógicos que difunde por sus perfiles oficiales en redes sociales o las charlas en diferentes universidades y eventos. De esta manera, Ellie se consolida como una gran referente para muchos en este nuevo mundo descentralizado que trae infinitas oportunidades para que los usuarios puedan conocer las novedades de este sector tan prematuro.

Una historia de resiliencia y valentía

La historia detrás de Ellie X Ellie X se acercó al mundo de las cámaras a través de los estudios de Fotografía y Vídeo en ITES Barcelona. Posteriormente, realizó los estudios en Diseño Audiovisual y Multimedia en su ciudad natal, Girona, una etapa académica que le permitió participar en proyectos de reputado nombre como La Marató de TV3, el Sónar+D o el OFFF Festival. Su carrera académica continuó en Estados Unidos, país hasta el que viajó para realizar los estudios de periodismo gracias a una beca concedida por Winona State University. Dos de sus mayores logros en ese país fueron dirigir un documental sobre los nativos americanos, que actualmente está archivado en el Museo Smithsonian de Washington DC y poder trabajar en el departamento internacional de la Universidad.

Tras 4 años viviendo y trabajando en el extranjero, la creadora de contenido regresó a España, amplió sus conocimientos de marketing digital en la UB y hoy en día, lleva adelante distintos proyectos de comunicación.



