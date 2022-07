La estrategia de Ridefyl con las tiendas Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 13:05 h (CET)

Durante el año 2020, el mercado del ciclismo en España generó ventas que resultaron en 2.610 millones de euros, según datos extraídos de la página web Statista. Esta cifra representó un incremento de 735 millones de euros con respecto al año anterior.

Ante el aumento en la demanda, Ridefyl ha aumentado sus puntos de venta en todo el país. En este momento, además de vender en su tienda online, también la marca de Albacete ha llevado sus productos a diferentes tiendas físicas especializadas en ciclismo.

Los productos que ofrece la marca Ridefyl Ridefyl es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos que todos los ciclistas necesitan.

Entre estos, destacan sus famosos puños para las bicicletas de MTB, productos de lubricación y mantenimiento.

También ofrecen la nueva línea de ropa, cabe destacar el maillot Zero sin costuras, los calcetines que se han convertido en un best seller y los guantes, complementos para practicar ciclismo y divertirte con comodidad.

Una de las mayores ventajas de la empresa es que todos sus productos incluyen una garantía llamada Crash Replacement. En el caso de que los accesorios se hayan dañado debido a una caída, el cliente puede obtener productos nuevos con un descuento que va del 50 % al 30 %, dependiendo del tiempo que haya pasado desde la primera compra.

¿A través de qué canales vende Ridefyl? Ridefyl está en búsqueda de crear nuevos puntos de venta, la empresa albaceteña lleva sus productos a comercios, de esta manera pueden estrechar el vínculo con los ciclistas y las tiendas locales.

La estrategia que están siguiendo es proporcionar a las tiendas nuevas muestras de producto a coste 0 y a las tiendas que repongan un margen rentable además de pago a 30 días.

De esta manera, los propietarios de las tiendas pueden probar y determinar el tipo de producto más demandado por sus clientes y crear una alta y efectiva rotación de productos.

Ridefyl gestiona todos los pedidos a través de una B2B, desde la selección de productos al envío, con pago online mediante la plataforma a 30 días o PayPal y envío gratuito de entre 24h y 72h, para obtener acceso, los dueños de las tiendas pueden escribir a su correo electrónico pedidos@ridefyl.es, a partir de ahí darán acceso a la plataforma donde se encuentran todos sus productos y aprovechar las promociones para profesionales.

Ridefyl también vende sus productos online, a través de diferentes plataformas, empezando por su propia web. La presencia virtual también abarca páginas como Amazon, Mammoth, Bulevip y Tradeinn.

Con esta estrategia Ridefyl expande su red comercial y está presente donde el ciclista demanda.



