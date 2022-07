Pampa Bay sorprende con la nueva terminación plateada de sus productos

La compañía americana Pampa Bay ha revolucionado el sector de la porcelana y, en la actualidad, ofrece en España sus productos que han marcado tendencia en otros países del mundo. Los artículos de su catálogo destacan por sus exclusivos acabados y por su estilo único, que combina la elegancia de un material como el titanio con la belleza de la porcelana blanca de alta cocción.

Todos los productos de esta marca son aptos para estar en contacto con alimentos, se pueden lavar en lavavajillas, son resistentes a las manchas y también se pueden colocar en el congelador. Además, no pierden el brillo ni se rayan y dentro del horno soportan temperaturas de hasta 250 °C. Las distintas colecciones de Pampa Bay incluyen fuentes, copetineros, bols, bandejas, ensaladeras y aceituneros, entre otras piezas.

Las distintas colecciones de Pampa Bay dan un aspecto distinto a la mesa Entre las opciones disponibles actualmente, Pampa Bay ofrece los artículos de su colección Salerno, que está integrada por distintas piezas de servir, las cuales están diseñadas para darle a la mesa un estilo elegante y versátil al mismo tiempo, perfecto para la mesa diaria y eventos especiales. Esta vajilla de porcelana se caracteriza por sus formas orgánicas y cuenta con un atractivo borde perlado de titanio en tono plateado. Los mismos productos se encuentran con borde perlado de titanio en tono dorado en la colección Golden Salerno, que le aporta a la mesa diaria mucha calidez a la hora de servir las comidas favoritas.

A su vez, la colección Verona incluye distintas piezas de servir con una terminación de titanio, dándole aspecto de metal pero conservando los beneficios de la porcelana. Las formas orgánicas y los bordes perlados dan a esta colección su forma distintiva.

Asimismo, quienes busquen presentar distintas comidas con estilo pueden recurrir a los productos de la línea Handle with Style, sus asas de color plateado y los finos bordes de estas piezas de servir de porcelana blanca, le dan la mesa un nuevo look que combina perfectamente con un estilo tradicional o moderno.

Por último, la colección Love is in the Air de Pampa Bay es perfecta para obsequiar a un ser querido o para servir chocolates y otros dulces en la mesa de café. Los platos y los bols con forma de corazón son tan bellos que también suelen ser empleados como portajoyas. Hechos de porcelana blanca con bordes perlados, están disponibles en color plateado, color dorado y en blanco con borde perlado en dorado.

La vajilla de Pampa Bay tiene un diseño único gracias a la tecnología innovadora que la marca utiliza. Con estos artículos es posible dar un aspecto moderno, elegante y sofisticado a cualquier mesa. Todos los interesados en sus productos pueden ponerse en contacto con la compañía a través de su web, Instagram o correo electrónico: info@pampabay.es. A partir de ahí, podrán empezar a disfrutar del look de metal con los beneficios de la porcelana.