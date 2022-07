Escalar en la carrera profesional con algunos de los mejores formadores inmobiliarios Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:48 h (CET)

Se estima que más de 70.000 personas trabajan en el sector inmobiliario en España. Cada año la cifra crece debido a la incorporación de nuevos profesionales.

Por tal motivo, la competencia para encontrar buenos proyectos, activos y clientes está más viva que nunca. Frente a la circunstancia actual, los trabajadores buscan mejorar su posición en el sector a través de la formación específica en ciertas áreas.

En ese sentido, Real Estate Business School, es una de las únicas escuelas 100 % inmobiliaria que ofrece las modalidades: presencial, streaming y online.

Las especializaciones que permiten mejorar la posición laboral en el sector de los bienes raíces El sistema inmobiliario es complejo y extenso, por lo cual especializarse en determinadas áreas hará que un profesional tenga mayor valor en la industria. Algunos de los conocimientos más valorados corresponden con el urbanismo y gestión de suelos, viabilidad y financiación de proyectos, perfiles de clientes y marketing o al de la transformación digital (PropTech).

Otra opción común en los planes de formación tiene como objetivo desarrollar habilidades dirigidas hacia la gerencia de promociones inmobiliarias. En este sentido, saber fomentar el trabajo en equipo y gestionar recursos como el tiempo es clave para alcanzar los objetivos establecidos en términos de coste y plazo.

Finalmente, la especialización en normativa legal destaca entre las más útiles, ya que conocer las reglas vigentes le permitirá al profesional ser más ágil a la hora de solicitar licencias, elaborar contratos, calcular costes de construcción y evaluar actuaciones en suelo no urbanizable (SNU).

Dónde encontrar formación específica para crecer en el sector inmobiliario Aunque no es común que las universidades ofrezcan programas relacionados con los bienes raíces, cada vez más facultades e instituciones independientes apuestan por las formaciones inmobiliarias.

La escuela Real Estate Business School, por ejemplo, brinda una formación específica en todas las áreas de máxima relevancia, incluyendo nuevas adiciones útiles como los cursos sobre cálculo de aprovechamiento, colectivos con mayor demanda de vivienda y entornos digitales poscovid. El claustro que imparte las materias está compuesto por profesionales en activo del sector que tienen más de 20 años de experiencia.

Otra ventaja es que la red de esta escuela supera los 13.500 miembros. Este ecosistema permite que los alumnos hagan networking de calidad, lo cual también ayuda a mejorar la posición laboral en el sector inmobiliario.

En definitiva, mejorar la posición laboral o profesional en el sector inmobiliario es posible con una actualización constante de la teoría y la práctica. Instituciones como esta ayudan a perfeccionar los conocimientos y a estar a la vanguardia inmobiliaria para seguir cosechando éxitos en el mercado y minimizar los fracasos.



