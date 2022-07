Yurest se ha convertido en uno de los primeros ERP globales para grupos de restaurantes Emprendedores de Hoy

Yurest se ha posicionado en uno de los primeros ERP globales para grupos de restaurantes. En ese contexto, no es de extrañar que ya sean muchos los profesionales del sector que emplean este software. A través de esta tecnología, grandes grupos de restauración ahorran miles de euros cada mes gracias a su digitalización.

Este software se creó hace una década, su origen fue la inquietud de dos hermanos hosteleros, que al no encontrar ninguna solución en el mercado que satisficiera sus necesidades, apostaron por crear una propia con la ayuda de un equipo de expertos.

Estos dos hosteleros de amplia trayectoria, José y Marcos Gómez, se han caracterizado por tener una mente inquieta desde siempre, y constantemente están en un proceso de mejora. Por este motivo, optaron por digitalizar todas las áreas de sus restaurantes, pero se encontraron con un gran muro en este camino: ninguna herramienta cumplía con sus expectativas. Entonces fue cuando tomaron la decisión de crear Yurest, que ha evolucionado hasta ser uno de los primeros softwares que ofrece 15 soluciones modulares para digitalizar y controlar al completo cualquier grupo hostelero en tiempo real.

La digitalización con Yurest: el aliado para los hosteleros Yurest se ha transformado en uno de los softwares más potentes para la gestión de todos los procesos de la restauración organizada. A través de sus prestaciones, todo hostelero puede digitalizar todos sus registros APPC, llevar los escandallos al detalle, hacer compras a proveedores y ver al instante las desviaciones en los precios, gestionar los procesos de las cocinas centrales en tiempo real, controlar las finanzas de sus restaurantes etc.

De esta forma, se cubren todas las áreas del restaurante mediante la digitalización.



