Cómo marcar una diferencia sólida en el mercado como autónomo o emprendedor

Construir una marca personal es algo que muchas personas desean hacer, pero estos no saben de qué manera o por dónde empezar. Una de las claves del éxito es dedicarse a algo que a uno le apasione, normalmente, una actividad que se hace muy bien y que, por supuesto, permite destacar.

Por lo general, quienes están enfocados en dicho propósito tienen algo valioso; una idea, un servicio o producto que aportar a la sociedad. Sin embargo, suele pasar que algunos fallan en el intento porque no consiguen definir de forma clara y atractiva su empresa o profesión y por ello no logran conectar con el público objetivo que les interesa. El también llamado branding personal se construye con una base y estrategia sólida que debe irse perfeccionando con el tiempo. No obstante, para dar el primer paso, es necesario tener claros los objetivos, pero también contar con la ayuda de especialistas en la materia, como la consultora Tú Marcas la Diferencia, la cual ha ayudado y acompañado a más de 100 clientes en sus seis años de trayectoria.

Las claves para construir una marca personal que venda Para crear una marca personal lo primero que hay que detectar es aquello que genera pasión, ese conjunto de aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencias que se consideran talento y que hay que definir con claridad. Además, en una era marcada por la tecnología, resulta imprescindible mostrar en los diferentes canales una identidad 100 % transparente y con un valor añadido, aportar soluciones y beneficios a las necesidades del mercado.

Cuando se tiene un branding personal hay que cuidar y estructurar muy bien las acciones que se llevan a cabo y lo que se comunica a través de los diversos canales online y offline, pues eso será clave para que el público y mercado creen opiniones que pueden ser positivas o negativas. Lo que hoy se llama reputación.

Construir una marca personal, potenciarla y consolidarla genera verdaderas oportunidades y facilita el cumplimiento de las metas y los objetivos. Por esta razón, no hay que dejar nada a la improvisación. Lo mejor, en cualquier caso, es apoyarse en especialistas que creen una estrategia eficaz según las características individuales de cada empresario o profesional.

Cómo puede ayudar la consultora Tú Marcas la Diferencia a crear una marca personal Tú Marcas la Diferencia es una empresa que se encarga de ayudar a todas aquellas personas que necesitan construir un branding personal, pero que no tienen ni idea de por dónde empezar. La consultora se enfoca en detectar y transformar el talento y la pasión de cada cliente en una marca diferenciadora.

La empresa se ocupa de crear los tres pilares de una marca; la marca verbal, donde cada individuo descubrirá y aprenderá a expresar lo que es, lo que lo hace único y útil para los demás; la imagen visual única y llamativa; y la marca vital que permite empoderar a la persona y rentabilizar el impacto así como desarrollar un network para posicionarse y crecer. Asimismo, acompaña a sus clientes en todo el proceso hasta que logre posicionarse en el mercado.

Definir una marca personal gracias a aliados como Tú Marcas la Diferencia es vital para potenciar los atributos que cada persona tiene y para que cada una de ellas destaque en su sector profesional.

La marca personal es la herramienta idónea para cualquier persona que quiera poner en marcha su negocio o empresa, o necesite impulsar su carrera profesional.