Gi Group Holding cierra 2021 con un resultado récord y concluye la reestructuración del Grupo Comunicae

miércoles, 6 de julio de 2022, 16:30 h (CET) El Grupo registró unos ingresos de 3.200 millones de euros, un 30% más que en 2020, y un beneficio neto de 40 millones de euros, un 15% más que el año anterior Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha anunciado, tras la Junta de Accionistas extraordinaria, la finalización de la fase de reestructuración del Grupo.

La decisión de iniciar este proceso está vinculada a la evolución del Grupo y al deseo de responder, con eficiencia organizativa, a la creciente dimensión de Gi Group, que en 2021 logró los mejores resultados económicos y financieros de su historia. Actualmente el Grupo tiene presencia en 29 países y cuenta con más de 650 sucursales y oficinas en las que trabajan más de 6.700 empleados.

El ejercicio 2021 se cerró con unos ingresos superiores a los 3.200 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 30% respecto al año anterior, con una contribución de los ingresos internacionales de aproximadamente el 51%. Asimismo, la rentabilidad también aumentó, con un beneficio bruto de 423 millones de euros, un 37% más que en 2020, un EBITDA de 115 millones de euros, un 43% más que en el año anterior, y un beneficio neto de 40 millones de euros, un 15% más que hace 12 meses.

La evolución y el continuo crecimiento global han llevado a la dirección del Grupo a iniciar un proceso de renovación. En concreto, la nueva estructura pretende simplificar los niveles jerárquicos y la gobernanza, concentrando el control bajo una única sociedad de cartera, GI GROUP HOLDING S.p.A., con los recursos necesarios para coordinar las actividades de las filiales italianas e internacionales. El objetivo es maximizar el valor global y las sinergias internas, simplificar la cadena de caja, mejorar el reconocimiento del Grupo, promover la estrategia de fusiones y adquisiciones y las posibles operaciones en los mercados de capitales.

Stefano Colli-Lanzi, director general y fundador de Gi Group Holding "la estrategia lanzada por Gi Group Holding ha permitido un rápido crecimiento no sólo en Italia, sino especialmente a nivel internacional gracias a las numerosas y exitosas operaciones de M&A. Hoy somos una empresa de categoría mundial, capaz de competir con los líderes del sector, con la ambición de continuar con determinación el desarrollo de nuestro negocio. La senda de crecimiento emprendida debe ser también sostenible y por ello, hemos decidido rediseñar la estructura del Grupo para lograr eficiencias y facilitar, de la mejor manera posible, las operaciones financieras extraordinarias".

En términos ejecutivos, la reorganización se configura de la siguiente manera:

-Fusión por incorporación de "SCL HOLDING S.p.A." en "GI GROUP HOLDING S.r.l.", y transformación simultánea en "Società per Azioni" con la adopción de un nuevo estatuto.

-Escisión parcial de "GI GROUP S.p.A." a favor de "GI GROUP HOLDING S.p.A.”.

-Fusión por incorporación de "GI INTERNATIONAL S.r.l.", en "GI GROUP HOLDING S.p.A.".

Gi Group Holding posee la participación y los activos intangibles (marcas y know-how), un equipo dedicado a la definición y al control de la aplicación de las orientaciones estratégicas del Grupo, así como las actividades de gestión, como la administración, las finanzas, la informática, el marketing, a favor de las filiales.

