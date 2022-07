Adecco busca 50 personas para trabajar en el Puerto de Tarragona Comunicae

miércoles, 6 de julio de 2022, 16:33 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, seleccionará a 25 conductores/as y 25 operarios/as de trinca/destrinca en el Puerto de Tarragona, y ofrece una interesante remuneración de 120 euros al día más complementos por nocturnidades, festivos, fines de semana, etc. Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, está buscando 50 perfiles para trabajar en el Puerto de Tarragona, concretamente seleccionará a 25 conductores/as y 25 operarios/as de trinca/destrinca.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas interesadas en el sector portuario y que busquen estabilidad económica ya que se ofrecen salarios muy competitivos.

La función de los empleados será realizar la operativa de conducción de vehículos en el Puerto de Tarragona, el transporte de los mismos desde la campa donde están estacionados hasta el buque correspondiente y el trincado y destrincado de vehículos en buque. Únicamente se trabaja los días que exista entrada de buques y operativa.

No se requiere experiencia previa y las personas que quieran acceder a estas ofertas deberán tener o bien 100 jornales acreditados por la Ley de Puertos del Estado, o el certificado profesional de estibador o alguna de las FP que determina el Ministerio de Fomento para la prestación de servicio portuario (publicada en el BOE): Técnico/a en equipos electrónicos de consumo, Técnico/a en electromecánico/a de vehículos, Técnico/a en instalación y mantenimiento electromecánico/a, Técnico/a en pesca y trasporte marítimo, entre otros. Es imprescindible disponibilidad y flexibilidad horaria e incorporación inmediata

Adecco ofrece una interesante remuneración de 120 euros al día más complementos por nocturnidades, festivos, fines de semana, etc. El horario de los perfiles seleccionados será en turnos rotativos de mañana, tarde y noche con disponibilidad para trabajar los fines de semana que se requieran necesarios. Los contratos están vinculados a la llegada de buques.

Todos/as los/las interesados/as pueden enviar su CV y el título de FP a adeccotarragona@adecco.com o consultar las vacantes disponibles e inscribirse en la oferta a través del siguiente enlace:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/estibadora-para-puerto-de-tarragona?ID=9deb47b7-7d71-4131-8032-764df491b906

