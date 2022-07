Seguros de empresas y negocios sin letra pequeña, por AsesoramientoIndependiente.es Emprendedores de Hoy

Los seguros de empresas y negocios son una parte fundamental de la estructura de costes de cualquier emprendimiento porque protegen en caso de posibles eventualidades. Toda iniciativa comercial debe contar con este respaldo porque resultará esencial para enfrentar imprevistos económicos derivados de robos, incendios, accidentes o una catástrofe natural.

Sobre este tema, el equipo de asesoramientoindependiente.es sostiene que, en vista de esa necesidad, los empresarios deben asumir la contratación de una compañía aseguradora. No obstante, muchas veces deben enfrentar un mercado que les es hostil, con coberturas condicionadas, cláusulas perjudiciales en caso de incidentes y muchas ‘letras pequeñas’.

La agencia de seguros insurtech Cuando un emprendedor decide buscar una empresa aseguradora, muchas veces no está familiarizado con las cláusulas que rigen el servicio en cada empresa. Tampoco cuenta con la información actualizada sobre los derechos de ley que, como consumidor, tiene ante estas compañías o cuáles son las más sólidas. En estos casos, lo más recomendable es contar con una asesoría profesional.

Esta asesoría profesional es la que tradicionalmente ofrece un corredor de seguros (autorizado y supervisado por la Dirección General de Seguros y Fondos). Estos son equipos de expertos que sirven de intermediarios entre el cliente y las compañías aseguradoras. Ellos se encargan de buscar la mejor opción que ofrece el mercado para cada posible asegurado con base en sus necesidades y capacidades de pago.

Este es precisamente uno de los servicios que presta el equipo de profesionales que conforma AsesoramientoIndependiente.es. Se trata de una empresa multiservcios online que se apoya en la metodología insurtech y fintech para aplicar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Con estas tecnologías agilizan las gestiones y optimizan los servicios al cliente presentándoles las mejores alternativas. Además, cuenta con un doble servicio de atención al cliente, el suyo propio y otro independiente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, en caso de que el cliente no hubiera quedado totalmente satisfecho.

Las finanzas éticas de AsesoramientoIndependiente.es Aunque el uso de la tecnología es de por sí un avance importante dentro del ámbito de las agencias de seguros, hay otro elemento innovador. El equipo deAsesoramientoIndependiente.es engloba todos los servicios que presta bajo el concepto de finanzas éticas. Estas se rigen por principios como el apoyo y ayuda al cliente, la transparencia, la prudencia económica, la utilidad social y la responsabilidad en la toma de decisiones.

Teniendo todo esto como marco, combinándolo con tecnología y un equipo cualificado de profesionales con más de 15 años de experiencia y autorizados por la DGS, el resultado es abrumador. Ofrecen a los clientes interesados en obtener una póliza de seguros las mejores opciones ajustadas a sus necesidades y que le aportan valor al negocio.

AsesoramientoIndependiente.es las define como respuestas imparciales y objetivas que se ajustan a los intereses del consumidor. Un servicio de asesoría especializada totalmente gratuita para hacer que las consultas estén al alcance de todos a través de su página web. En el caso de esta firma, su equipo de especialistas atiende en todo el territorio español ofreciendo una cartera de seguros optimizada; ya sea completa, media o mínima en cuanto al número de seguros a contratar, según las preferencias de cada quien.



