El experto en ciberseguridad será de los trabajos más cotizados en el metaverso Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:28 h (CET)

El metaverso y los proyectos que giran en torno a él están en constante ebullición. En este mundo paralelo virtual, los usuarios pueden crearse un avatar para conocer gente y pasar el rato, pero esta tecnología no solo queda aquí. El metaverso trae consigo un nuevo marco en el que las posibilidades de negocio se han multiplicado, sus usuarios pueden invertir en NFT e incluso adquirir parcelas virtuales.

Sin embargo, más allá del mercado del ocio y la inversión, no se debe olvidar otro importante sector que ya está teniendo un gran desarrollo: el mercado laboral dentro del metaverso. En este sentido, IEBS Business School elaboró un informe donde señalaba las profesiones que más demanda tendrán en el metaverso, y entre ellas destacó el experto en ciberseguridad.

Avatares pirateados y robo de NFT El informe señala que el metaverso es el objetivo perfecto para los ciberataques y el fraude. Pone como ejemplo que se puede ser víctima de avatares pirateados y robo de NFT. El documento señala que las probabilidades de que algo salga mal en el metaverso son numerosas y por eso se necesitarán expertos en ciberseguridad que “tendrán que ser capaces de bloquear los ataques en tiempo real”.

Los expertos en ciberseguridad consultados estiman que en el metaverso habrá tres ciberataques potencialmente peligrosos. En primer lugar, el de denegación de Servicio Distribuido. Es un tipo de ciberataque que bloquea los servidores de una página web, porque se reciben un número de peticiones más elevado del que el servicio puede asumir.

En segundo lugar, la suplantación de identidad. Los especialistas piensan que en el metaverso se va a hacer un uso desmedido de los avatares, y que si no se establece un mecanismo adecuado de autentificación, se corre el riesgo de sufrir suplantaciones de identidad.

Con el metaverso surgirán ciberataques nuevos y desconocidos Por último, reflexionan que no hay que perder de vista a los virus ransomware. Estos secuestran los ordenadores y se hacen con el control de ellos. Opinan que en el metaverso todas las posesiones de los usuarios son virtuales, y algunas serán de gran valor económico, convirtiéndose así en objetivos clave para los ciberdelincuentes.

Carlos Aránguez, director del bufete Aránguez Abogados y fundador de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, considera que con el metaverso surgirán nuevos y desconocidos ciberataques. Además, cree que incluso se podrá incrementar la efectividad de los que ya son conocidos.

Aránguez sostiene que se deberá tener en cuenta los nuevos riesgos para la privacidad que plantean el uso de estas nuevas tecnologías. Y añade que los expertos en ciberseguridad tendrán que reciclarse para ampliar su perfil técnico y adaptarlo a las demandas del metaverso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.