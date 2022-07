¿Qué madera es la mejor para los muebles?, por Maderas Gámez Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:24 h (CET)

Para quienes deseen comprar o renovar los muebles de la casa u oficina, los muebles fabricados con madera son una gran opción por su durabilidad y facilidad para su manipulación. Existen muchas clases de maderas, sin embargo, es necesario conocer qué tipo es la más recomendable para muebles, ya que todas varían en color, textura, durabilidad y uso. El pino y el roble son las ideales para la fabricación de muebles, ya que son versátiles, duraderas y económicas, por ello, son las preferidas de muchos. En Maderas Gámez ofrecen soluciones profesionales en carpintería y cuentan con personal cualificado para la elaboración de muebles de roble, pino, o cualquier material que el cliente solicite.

La madera de pino Siendo una de las más usadas y conocidas, la madera de pino destaca por su abundancia, su facilidad para trabajar y su versatilidad.

Presenta unos buenos índices en resistencia, contracción y flexión, e impregnabilidad.

Existen muchas especies de pinos, cada una de ellas con características o propiedades diferenciadas. Algunas de las clases más habituales dentro del mundo de la carpintería son el Pino Insignis o Pino radiata, que tiene diferentes usos en la carpintería de armar, interior (puertas, ventanas, frisos, molduras), mobiliario, principalmente de apariencia rústica y madera laminada. Además, también se destaca el Pino rojo, cuyos usos son diversos en el mobiliario y carpintería de interior, tarimas, carpintería de armar, tableros contrachapados y elementos auxiliares en la construcción. Por su parte, el Pino marítimo es perfecto para mobiliario y carpintería de interior, madera laminada, tableros contrachapados y alistados y envases y embalajes. Por último, la Madera de pino Tea es ideal para el mobiliario interior principalmente de apariencia rústica, carpintería de huecos, construcción y tableros aglomerados y contrachapados.

La madera de roble La madera de Roble es una de las opciones favoritas tanto para carpinteros como para consumidores. Desde un punto de vista estético es para muchos la madera de referencia. Es imposible no encontrar dentro de un catálogo de cualquier fabricante de suelos o tableros varios tipos de roble: envejecidos, blancos, naturales, oscuros… Encontrándose estos diseños además entre los más vendidos. Las subespecies más utilizadas son el Roble Europeo, que tiene una buena resistencia a la humedad. De hecho, el roble fue utilizado durante siglos para fabricar barcos. Es resistente frente a hongos y medianamente frente a las termitas. Además, se destaca el Roble Blanco Americano, una madera semidura con resistencia a la comprensión, flexión estática y elasticidad. Finalemnte, el Roble Rojo Americano es muy similar a su especie hermana el roble blanco.

La principal diferencia de estos es el color, no obstante, su nivel de resistencia y densidad también varía, siendo la más fuerte el roble europeo.

Muebles duraderos, económicos y a medida Los muebles de madera nunca pasan de moda y han formado parte del mobiliario de muchos hogares y oficinas durante muchos años. Pese a muchos intentos de la industria, aún no se ha conseguido un material tan versátil, económico y duradero como la madera, por ello, en la actualidad sigue siendo el más demandado. En España, la madera de roble ha sido muy utilizada para la construcción y la carpintería, ya que es muy densa, resistente a la humedad y tiene propiedades mecánicas positivas. Por otro lado, el pino se caracteriza por ser una madera muy fácil de trabajar, y es una de las más utilizadas por ser económica y versátil. Este material se puede decapar, teñir y encerar, ofreciendo la posibilidad de crear muebles de casi cualquier color.

La calidad de una madera puede reconocerse a simple vista, especialmente en muebles antiguos. Las que han soportado el paso de los años sin señales evidentes de daños en sus capas superficiales demuestran cuan resistentes han sido, muy por el contrario de aquellos que muestran signos de uso. Sin embargo, el estado general de un mueble no depende totalmente de la calidad del material utilizado, sino de los cuidados y el mantenimiento de la madera, por ello, es recomendable invertir en muebles con materiales de calidad, conscientes del mantenimiento que estos necesitan y contar con una empresa confiable que trabaje la madera de acuerdo a cada necesidad. Maderas Gámez es una empresa que tiene más de 35 años de experiencia en el sector maderero y se ha caracterizado precisamente por la calidad de los trabajos que realiza y su compromiso por satisfacer los requerimientos de sus clientes. En maderas de roble, pino, o cualquier otra que se desee, realizan muebles con acabados impecables, exclusivos y a la medida.



