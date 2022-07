El equipo de WCSENSOR ya ha lanzado al mercado su sistema eco-touchless que ahorra más de un 70% de agua Comunicae

miércoles, 6 de julio de 2022, 14:50 h (CET) El desarrollo del dispositivo WCSENSOR se inició como un proyecto sostenible para el ahorro de un recurso limitado como es el agua a través de las descargas que se realizan a diario en los inodoros Con el apoyo de los mecenas obtenido a partir de su campaña inicial de Crowdfunding y el impulso de todo el equipo, y sus colaboradores, el dispositivo ya es una realidad y ha salido al mercado para su comercialización, implicando cada vez a más personas y entidades que han querido unirse a su compromiso medioambiental.

¿Qué es WCSENSOR?

Se trata de un dispositivo universal que permite regular la cantidad de agua necesaria en cada descarga del WC, diferenciando entre descargas cortas y largas. El dispositivo cuenta con un sistema de instalación muy sencillo, con todas las piezas e instrucciones de montaje para poderlo implementar en los distintos tipos de inodoro.

Se activa mediante un sensor inalámbrico que no precisa de contacto, por lo que consigue ofrecer un sistema higiénico para los usuarios y libre de contagios. El sistema Eco-touchless dispone de una APP que permite regular los distintos dispositivos instalados desde una misma interfaz y controlar en todo momento el consumo estrictamente necesario en cada descarga para generar ahorro.

Colaboradores y distribuidores se unen al cambio

El proyecto ya cuenta en la actualidad con colaboradores y distribuidores oficiales que han decido añadir a sus modelos de negocio una nueva línea que les permite ofrecer a sus eco-clientes un dispositivo diseñado y enfocado hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Esta posibilidad, junto al trabajo del equipo de WCSENSOR, ha permitido también que se puedan establecer acuerdos con gremios y entidades para hacer extensivo el uso del dispositivo, consiguiendo incrementar el ahorro de agua de forma exponencial. De este modo, además se traduce en un importante ahorro económico para los negocios que, además de cumplir con sus compromisos medioambientales, les permite reducir el importe de sus facturas.

El uso del dispositivo a nivel particular

El dispositivo Eco-touchless está pensado para particulares, empresas e instituciones. Es por ese motivo que está disponible en su página web para que también dichos usuarios particulares puedan adquirirlo e implementarlo, de manera sencilla y ágil, también en su domicilio. De este modo en poco tiempo, no solo se consigue un ahorro de este recurso sino que también se traslada a un ahorro económico para el hogar.

