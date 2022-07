¿Cuáles son los principales beneficios de la ortodoncia invisible?, por la Clínica Dental Ruiz de Gopegui Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:04 h (CET)

La ortodoncia invisible tiene el objetivo de modificar, corregir y alinear los dientes sin tener que recurrir a los brackets, los cuales cambian la apariencia natural de la sonrisa.

Este sistema de ortodoncia casi imperceptible se lleva a cabo mediante la aplicación de férulas o alineadores fácilmente extraíbles que proporcionan comodidad y se amoldan a cada pieza debido a que son personalizados. El mismo es realizado en centros especializados como la Clínica Dental en Madrid, Ruiz de Gopegui que dispone de profesionales altamente cualificados y certificados por Invisalign, la empresa fabricante de los alineadores transparentes.

Los beneficios de la ortodoncia invisible El primer punto a favor de esta alternativa a la ortodoncia convencional es su carácter de casi invisibilidad, lo que permite que, incluso a simple vista, no se note su presencia en la dentadura. A lo anterior se complementa su sencillo uso, ya que puede retirarse sin generar molestias para ingerir bebidas, comer y cepillarse los dientes. En igual medida, no ofrece limitaciones ni interfiere con la cotidianidad de ninguna manera, ya que es un sistema de alineadores seguro y eficiente.

La ortodoncia invisible es higiénica, lo que indica que puede removerse con facilidad, limpiar la zona bucodental y volver a colocarse en su lugar. Asimismo, se trata de un tratamiento cómodo que prescinde en su totalidad de hierros, alambres y estructuras metálicas, algo benéfico no solo para la estética, sino también para protegerse de las posibles pequeñas lesiones o llagas ocasionadas por este tipo de materiales.

La mayor ventaja que proporciona la ortodoncia invisible es su comprobada efectividad, ya que alinea la sonrisa, corrige la mordida y contribuye a la salud de pacientes, mejorando las enfermedades periodontales o los trastornos como el bruxismo por la alineación y la mejora de la mordida. El abordaje del tratamiento se realiza siempre de manera interdisciplinar, ya que es un tratamiento de salud, que mejora la estética dental.

Tipos de ortodoncia invisible para adultos, niños y adolescentes Al trabajar con tecnología virtual 3D, la ortodoncia invisible se adapta a las particularidades de cada paciente, y por ende, existe una amplia variedad de tipologías basadas en diversos aspectos. La ortodoncia Invisalign utiliza los últimos avances de la ciencia para generar férulas creadas por un programa informático basado en la dimensión dental de cada paciente. En la Clínica Dental Ruiz de Gopegui son referentes en este tipo de ortodoncia y llevan a cabo tratamientos diferenciales enfocados en diversas edades. Para los adolescentes implementan Invisalign Teen que ofrece comodidad y estética al instante, y para los niños, el tratamiento Invisalign First que tiene en cuenta el proceso de crecimiento.

En adultos, para los casos más complejos, esta clínica dental en Madrid, implementa el Invisalign Comprehensive, tratamiento especializado en corregir las maloclusiones más difíciles de solucionar. Para los casos moderados llevan a cabo el Invisalign Lite, mientras que en los casos leves realizan Invisalign Express, ideal para dientes ligeramente separados. También disponen de retenedores de ortodoncia Vivera Retainers que permiten evitar la recidiva en pacientes.



