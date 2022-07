Ibiza Luxury Destination celebra su encuentro anual y nombra a los nuevos socios y embajadores Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 12:01 h (CET)

La empresaria y escritora Fiona Ferrer y los chefs Óscar Molina y Álvaro Sanz, ambos con una Estrella Michelín, recibieron su condecoración como embajadores.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel acogió anoche a más de un centenar de personas que asistieron al encuentro anual de Ibiza Luxury Destination conducido por NM Events in Ibiza, en el que dieron la bienvenida a su nuevo partner, socios y embajadores además de presentar el nuevo catálogo y vídeo promocional.

El club de producto de Fomento del Turismo de Ibiza reunió en este gran evento tanto a representantes de las distintas instituciones de la isla como a las 64 empresas asociadas.

Entre los asistentes se encontraban periodistas nacionales e internacionales, la nueva embajadora de Ibiza Luxury Destination, Fiona Ferrer, y personalidades como Mónica Martín, José Antonio Lamuño, Marta López Álamo, Juan Peña, Sonia González o Marta Martínez Bordiu.

Por su parte, la presidenta de este club, Nuria Moreno, tuvo el honor de nombrar embajadores a Fiona Ferrer, Óscar Molina y Álvaro Sanz y hacer la entrega de la placa y del pin de oro a los nuevos socios que se suman este año. Todos ellos dedicados al servicio de alojamiento de lujo; se ha unido a este club de producto uno de los agroturismos más prestigiosos de Ibiza, Agroturismo Atzaró; el famoso Beso Beach; Hotel Teranka Formentera, situado en la Playa de Mitjorn; el novedoso hotel de la ciudad de Ibiza The Satandard, ubicado en una de las plazas con más historia de la ciudad; el hotel boutique Torre del Canónigo, rodeado de historia, cultura y de tradición y, por último, con vistas a una de las mejores puestas del sol del mundo, en la bahía de San Antonio, el TRS Ibiza Hotel.

Asimismo, presentaron a su nuevo y único partner, Welojets, la compañía de chárter de jets privados con acceso a más de 7000 jets privados, aviones VIP y helicópteros en todo el mundo. “Una parte fundamental del lujo es la privacidad y comodidad, por ello no hemos encontrado mejor partner que ellos, para ayudarnos a seguir cumpliendo las expectativas”, explicó la presidenta. Una vez terminada la presentación, los invitados pudieron disfrutar de un agradable y exquisito cóctel proporcionado por Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con un gran banquete de ostras, sushi, jamón 5 jotas, entre otras cosas y amenizado con espectáculos de música, baile y magia.

Una cita ya convertida en evento anual, cuyo objetivo final es unir a todos los que tienen relación con el sector más potente de la isla. Así pues, los invitados VIP tuvieron el placer de alojarse en el hotel, vivir la experiencia que este ofrece y experimentar por ellos mismo que “el lujo es estar en Ibiza”.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.