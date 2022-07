Clínica Birbe realiza procedimientos de calidad para la feminización del rostro Emprendedores de Hoy

La feminización se ha convertido en uno de los tratamientos faciales más demandados del momento por mujeres que quieren atenuar algunos rasgos masculinos, pero también por las mujeres transexuales. Para tal fin, los especialistas en el área realizan procedimientos como rinoplastias, aumento de labios y pómulos, moldeado de la mandíbula y el mentón, suavización de la tráquea a través de un shaving, disminución del tamaño de la frente moviendo la línea del cabello, entre otras cosas que van a depender de cada caso particular. A la hora de optar por este método es fundamental acudir a expertos que ayuden a conseguir los resultados esperados. En España, uno de los lugares de referencia es la Clínica Birbe, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona.

¿Qué se debe saber antes de someterse a una feminización? Las personas que toman la importante decisión de realizarse una feminización deben elegir muy en manos de quién dejan su cambio de apariencia. Darle la responsabilidad a inexpertos puede llevar a la frustración y a correr el riesgo de padecer deformidades, cicatrices visibles, etc.

La Clínica Birbe es reconocida por contar con un grupo de especialistas en el diseño de caras y sonrisas. Este centro está tutelado por Joan Birbe, un doctor con varias titulaciones, más de 20 años de experiencia y diplomado por el American of Oral and Maxillofacial Surgery.

En este centro médico utilizan equipos tecnológicos que garantizan seguridad a los pacientes como los que permiten hacer simulaciones virtuales de cirugías faciales y los escáneres intraorales. Antes de la cirugía, los especialistas realizan una evaluación exhaustiva y pautan los exámenes que se deben realizar.

Para quienes está contraindicada la feminización facial Cualquier persona puede optar por una feminización facial a excepción de aquellas que tengan problemas de salud, como una enfermedad renal, cardiopatías, coágulos sanguíneos y otras patologías. No obstante, el médico tratante siempre será el que tendrá la última palabra.

Tras este tipo de procedimiento quirúrgico se deben seguir algunas pautas, como guardar reposo las primeras 24 horas, dormir con la cabeza reclinada, colocarse frío local y evitar tomar sol por lo menos una semana después de la operación.

Lifting facial, otro de los tratamientos más solicitados en la actualidad El tiempo no pasa en vano y las líneas de expresión son la gran prueba de ello. Las personas que tienen cierta edad siempre se encuentran en la búsqueda de los tratamientos más efectivos para atenuar las arrugas. Uno de los más eficaces es el lifting facial, que también es realizado en la Clínica Birbe. Este consiste en un estiramiento de la cara y el cuello que da como resultado un rejuvenecimiento perceptible.

Los interesados en cualquiera de los métodos de la clínica en Barcelona pueden acceder a su página web para obtener información y los canales de contacto.



