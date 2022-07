El impacto emocional en los niños ante un divorcio, por Divorcioscatalunya.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 11:18 h (CET)

Tanto la cotidianidad de los hijos como la vida de las parejas se ven impactadas por los procesos de divorcio.

Aunque la ley contempla el bienestar de los menores como un asunto primordial dentro de cualquier procedimiento de separación, sus alcances se diluyen al reconocer alteraciones en el comportamiento de los infantes.

En ocasiones, el impacto emocional en los niños es tan grande que se niegan a contactar con un progenitor con el que ya no conviven, generando molestias y angustia en toda estructura familiar. Para la firma de abogados divorcioscatalunya.com, es necesario detectar el origen de esta negativa, ya que evitar la visita a cualquier padre acarrea consecuencias legales, sobre todo porque se incumple el acuerdo jurídico que se pactó durante el divorcio, en relación con los términos de la custodia.

Negativa a cumplir el régimen de visitas Comúnmente, es el progenitor que ostenta la custodia quien anuncia ante el juez la negativa del menor para contactar con el otro progenitor. En ocasiones, esta negativa es estéril y con una intervención mínima del juzgado se resuelve. En otros, puede ser el principio de un gran problema: la utilización de los menores contra las exparejas como armas arrojadizas. Para casos complejos, habrá que no dar espacio a las partes para poder reaccionar y trabajar estas nuevas situaciones. La solución no siempre es judicial, puede ser la mediación, la terapia familiar o el coordinador parental.

La importancia de contar con la asesoría de profesionales Cuando la negativa se produce después de los 12 años, es deber del juez indagar con el menor sobre el origen de esta situación y exigir las medidas necesarias desde el punto de vista jurídico, clínico y psicológico. Si la situación escala hasta tal punto que el hijo evita el contacto hasta su edad adulta, se considera como abandono y se procede a iniciar un pleito de desheredación o extinción de pensión de alimentos, dependiendo el caso.

Cuando las negativas de visita ocurren, es necesario que las personas acudan a un profesional especializado, sobre todo, si se encuentran inmersas en un proceso jurídico que busca resolver la situación por la vía legal. Divorcioscatalunya.com ofrece un servicio de asesoría respaldado por abogados especialistas en derecho de familia, que ayudan a entender los pormenores del caso y a tomar las acciones pertinentes, buscando obtener beneficios tanto para el menor como para sus progenitores. Aquellos interesados en contactar con un profesional experto solo deben consultar la página web de la firma y comunicarse con alguno de sus asesores.



