La contratación de seguros de viajes supera este verano los niveles de antes de la pandemia

miércoles, 6 de julio de 2022, 09:07 h (CET) El 30 por ciento de los españoles considera esencial viajar con una póliza de viaje y el 57 por ciento de ellos decide contratar un seguro de cancelación y asistencia sanitaria, según un estudio del sector. Todas las pólizas de IATI Seguros ofrecen cobertura COVID durante el viaje: pruebas diagnósticas, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, prolongación de la estancia y repatriación La pandemia del Coronavirus ha incrementado la visibilidad y conocimiento de los seguros de viaje. Con el Covid-19 aun haciendo estragos, los patrones de comportamiento de los viajeros españoles han cambiado. Ya nadie olvida contratar este servicio fundamental antes de las vacaciones estivales.

Los españoles que vuelven a viajar apuestan por destinos veraniegos estrella como Estados Unidos o Tailandia, pero se ha incrementado la presencia de los destinos europeos e incluso los viajes domésticos en los últimos meses y ahora en verano. “Para escapadas cercanas lanzamos IATI Escapadas, que no existía antes de la pandemia, y ha recibido una gran aceptación entre nuestros clientes”, explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, al tiempo que asegura que ya se han superado los niveles de contratación con respecto a 2019.

En este sentido, a medida que nuevos destinos se abren al turismo, se espera que más países exijan el seguro de viaje para entrar en su territorio, lo que también influye en la contratación de seguros de viaje. Además de los requisitos de entrada para acceder a los países, los viajeros se han vuelto más previsores.

Según el estudio de Customer Lab, más del 30 por ciento de los españoles considera esencial viajar con una póliza de viaje y, de esa cifra, más de la mitad, el 57 por ciento, decide contratarlo con un seguro de cancelación y asistencia sanitaria. “IATI ha hecho un esfuerzo para mejorar y ampliar coberturas en todos los seguros, añadiendo protección Covid antes y durante del viaje (pruebas diagnósticas, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, prolongación de la estancia y repatriación), como IATI Estrella, el seguro más completo que tenemos, y también para lanzar nuevos productos”, añade.

Hay que destacar además el fuerte aumento de los viajes en campers y autocaravanas por la libertad e independencia que ofrecen y porque se puede combinar el tiempo de turismo con visitas de ocio familiar en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza. Para ello, esta empresa también quiere dar respuesta a esta tendencia con el IATI Camper, el primer seguro de autocaravana del mercado que cubre al vehículo, a los viajeros y sus mascotas y al equipaje.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

