Copasa y Taboada y Ramos modernizan la estación intermodal de Santiago de Compostela haciendo uso de BIM

El nuevo edificio de viajeros, cuya construcción se ha encargado a Copasa y Construcciones Taboada y Ramos, se beneficiará de las ventajas de la revolucionaria metodología Building Information Modeling Con el reto de dar unidad a los servicios de tren y autobuses de Santiago de Compostela, la metodología BIM ha entrado con la firme garantía de sus importantes y demostradas ventajas en el proyecto de construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación intermodal de la capital gallega, adjudicado por ADIF Alta Velocidad a Copasa (www.copasagroup.com) y Construcciones Taboada y Ramos (www.taboadayramos.com) por un importe que supera los 30 millones de euros.

El proyecto, que se prevé que esté en funcionamiento a mediados de 2025, permitirá completar el entorno intermodal de transportes, gracias a la conexión que supondrá el nuevo edificio de viajeros con la pasarela peatonal que da acceso a la estación de autobuses. Es una gran propuesta que, según sus creadores, “integra perfectamente los edificios históricos con los nuevos espacios amplios y modernos”.

Tanto la propiedad como la dirección de obra y la asistencia técnica de la misma apuestan por Building Information Modeling en este proceso. ADIF, entre los criterios valorables mediante fórmula, ha propuesto como mejora “entregar un modelo BIM del proyecto a modo de as built de la estación”. Tal y como menciona Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la consultora especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com), “se conoce como as built a los planos finales de obra. En este caso, dado que se ha implementado la metodología de trabajo BIM, el as built consistirá en una maqueta digital con toda la información del proyecto: geométrica, tiempos, costes, etcétera”.

La apuesta por esta revolucionaria metodología que está modernizando y mejorando a pasos agigantados el trabajo en el sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones) conlleva importantes ventajas, ya que reduce enormemente los procesos de comunicación y gestión de obra. Y de ello es muy consciente Copasa, primera constructora en obtener la certificación BIM con AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). “La obtención de información de los elementos proyectados desde el modelo se puede obtener gracias la implementación de esta metodología desde cualquier dispositivo y lugar, y esto es fundamental para nuestro personal”, asegura Pablo Jose Talavera, de Copasa, añadiendo que gracias a la garantía de que toda la información que entra en juego en el proyecto se encuentra centralizada, revisada y actualizada, “se minimiza la posibilidad de errores de trabajo”.

A este beneficio se unen una mayor productividad por prefabricación y la mejora de la planificación de tareas, lo que en consecuencia redundará en una reducción de la utilización de materiales y, con ello también, en un reto clave en esta era en que la sostenibilidad es más urgente que nunca, y en especial en el sector de la construcción: una disminución de la cantidad de residuos producidos.

Algo clave en el proyecto de la estación intermodal de Santiago de Compostela, ya que el nuevo edificio proyectado, debido a su alta capacidad de tráfico de personas, ha de realizarse con materiales y acabados que faciliten su mantenimiento y garanticen su vida útil.