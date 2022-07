Stand smart para ferias y eventos de la mano de Olika Stands Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En promedio, España es sede de 315 ferias comerciales al año, según datos de Statista. Este tipo de eventos son una gran oportunidad para hacer networking y dar a conocer empresas de diferentes categorías.

Al respecto, una de las mejores formas de posicionarse en las exposiciones es haciendo uso de unstand para ferias. Dichos puestos transmiten la imagen de la marca y resaltan los productos principales. Para conseguir un stand, lo aconsejable es acudir a una empresa especializada como Olika Stands. Su equipo de creativos y diseñadores destaca por ofrecer modelos Smart y reutilizables.

Convertir un stand en un diseño Smart Como su nombre lo indica, los stands Smart son puestos “inteligentes” que cumplen con múltiples beneficios debido a la comodidad y versatilidad que proporcionan. La característica más importante es su reutilización, ya que pueden usarse en cada uno de los eventos, sin necesidad de una nueva inversión.

Asimismo, el stand permite cambiar la distribución de los elementos para evitar que la presentación sea repetitiva en cada evento. Esta característica también permite que el puesto se adapte a los diferentes espacios gracias a sus estructuras ajustables y flexibles.

Otro aspecto destacado de los diseños Smart se relaciona con su montaje. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, la instalación no requiere herramientas. También es importante que la estructura es transportable. Los modelos más avanzados incluyen una caja especialmente diseñada para el puesto, en la cual se pueden almacenar todas las piezas para viajar con ellas sin problema.

Las ventajas de un stand Smart Las nuevas tecnologías empleadas para la construcción de un stand tienen muy en cuenta la estética, ya que la parte visual es la que atrae a los potenciales clientes. De igual forma, se realizan con una estructura sólida e imponente para generar mayor confianza.

Dependiendo del fabricante elegido, pueden surgir otros beneficios. En el caso de Olika Stands, la garantía tiene un período extenso de 5 años. Además, el equipo brinda asesoría las 24 horas del día antes, durante y después de la exposición.

Los profesionales de la empresa se encargan del diseño, montaje y almacenamiento del stand hasta la próxima feria o evento. Además de personalizar los espacios según los servicios y productos del negocio, la elaboración se realiza con tecnología verde para cumplir con los objetivos ecológicos del medioambiente.

Actualmente, un stand Smart es una inversión que implica beneficios a corto y a largo plazo. No obstante, su planificación debe estar a manos de expertos para lograr un diseño perdurable y original.



