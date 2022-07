Eventos VIP en NYC de la mano del exfutbolista gallego Jesús Álvarez Riesco Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Visitar una nueva ciudad, ya sea por diversión o por negocios, siempre es una buena oportunidad para conocer sus lugares emblemáticos, sitios turísticos y atracciones. Además, existen ciudades reconocidas por su distinguida actividad nocturna, como Nueva York.

Para poder acudir a los locales nocturnos más exclusivos, asistir a eventos para gente VIP y celebrities, espectáculos y restaurantes de primera en una ciudad tan movida como Nueva York, resulta conveniente la contratación de un event planner de confianza, que pueda organizar un buen itinerario para cualquier persona que visite la gran manzana y que no quiera perderse de las actividades más populares de la zona.

De esto se encarga Jesús Alvarez Riesco, un exjugador de fútbol del club New York Cosmos, que actualmente se dedica la promoción de eventos en NYC y a trabajar de event planner para celebrities (artistas, atletas y grandes empresarios) de los cuales goza de su confianza y que desean explorar la nightlife de la ciudad reconocida por ser uno de los principales centros financieros, culturales y comerciales del mundo.

Nueva York, reconocida como la ciudad que nunca duerme Si existe una ciudad en todo el mundo con una importante vida nocturna es Nueva York. Desde el popular Times Square hasta el amplio Central Park, a lo largo de sus calles abundan clubes nocturnos donde se celebran eventos, espectáculos y fiestas exclusivas, por lo que es de gran importancia contar con la ayuda de un event planner que ofrezca recomendaciones de las actividades más relevantes del momento.

Son muchas las razones por las que Nueva York es también conocida como la ciudad que nunca duerme, como ser la más poblada de Estados Unidos y una de las más densamente pobladas en todo el mundo, albergar el mayor número de multimillonarios y ser uno de los lugares más visitados del planeta. Toda esta cultura vibrante es solo el inicio de su abundante actividad nocturna.

Un event planner para celebrities y gente VIP en Nueva York Su trayectoria como jugador de fútbol en el club New York Cosmos y su estadía en la ciudad le permitió a Jesús Álvarez Riesco conocer a fondo el lugar y a su vez, los espectáculos y fiestas más icónicos. Gracias a ello, hoy en día se dedica tiempo completo a la promoción de eventos en NYC para celebrities y gente VIP de España, entre ellos, estrellas del fútbol, cantantes, actores y actrices.

Álvarez Riesco también es miembro fundador junto a otros tres amigos de la empresa 1990 Group, donde se puede tener acceso a una amplia variedad de eventos en la ciudad y adquirir los tickets de entrada.



