Diversos tipos de firma electrónica facilitan el desempeño empresarial

Firmar un documento en un dispositivo electrónico ubicado en cualquier lugar, con la misma validez legal y mayor seguridad que la manera tradicional, es posible con la integración de los diferentes tipos de firma electrónica en negocios, empresas o grandes corporaciones.

Los clientes están satisfechos si las soluciones son ágiles y seguras Con total garantía jurídica, la firma electrónica manuscrita biométrica es plenamente probatoria de que su contenido no ha sido cambiado, con la adición de un sello de fecha y hora en el momento de incluir la grafía del personal autorizado. Tres variantes para firmar cualquier documento como si fuera en papel están reconocidas por la normativa de la organización de la Unión Europea eIDAS (Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza).

El primero de los tipos es la Firma Electrónica Simple. Está identificada como “la forma más sencilla y rápida de aceptar un contenido, pero no garantiza la identidad del firmante y la integridad del contenido. Es decir, que no podrá demostrar que su firma esté vinculada a usted y no es a prueba de manipulaciones”, tal como explican los expertos de firmar.online desde su página web.

Un paso adelante de la primera opción representa la Firma Electrónica Avanzada, capaz de identificar a cada firmante como único y detectar cualquier cambio en el documento. Por lo general, este segundo tipo de firma digital utiliza claves criptográficas o PKI, como en el caso del servicio de firmar.online. Esta variante cuenta con gran confiabilidad, excelente nivel técnico y calidad, aspecto que inspiran confianza en empleados y clientes.

Firma Electrónica Cualificada (QES) Este tipo de firma es el más exigente en cuanto a seguridad. Debe crearse desde un dispositivo de máxima seguridad que genere un certificado cualificado. Está reconocida como el único equivalente legal de una grafía personal manuscrita en los estados miembros de la Unión Europea. “Un QES tiene garantía de terceros, lo cual requiere auditoría y métodos estandarizados que requieren los más altos niveles de seguridad y protocolos de confianza”, resalta firmar.online desde su página web.

