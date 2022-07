Alquiler de yates de la mano de Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En 2021, el alquiler de yates marcó un récord histórico, con un 100 % de ocupación. La alta demanda se explica porque esta modalidad recreativa es una tendencia a la que se suman cada vez más personas y también porque, por el buen tiempo, la temporada de verano en sitios como Islas Baleares o Canarias se ha extendido hasta septiembre u octubre.

Dentro de este sector, la empresa Enjoy The Ride destaca por ofrecer servicios de gran lujo y comodidad. La firma, que ha sido fundada por Giacomo Croci y Flavio Rollo Miñana, cuenta con una de las mejores flotas de yates. Las embarcaciones, de distintos tamaños y características, están disponibles para la realización de fiestas o eventos en alta mar o simplemente para disfrutar de una experiencia de navegación.

Una travesía en yate es una experiencia enriquecedora Enjoy The Ride dispone de una extensa variedad de yates en alquiler. Todas las unidades cuentan con un diseño moderno y están completamente equipadas para poder conseguir una gran experiencia en el mar. Dentro de las posibilidades que ofrece la compañía, se encuentran las fiestas, denominadas yacht parties, la organización de eventos y los viajes en pareja.

Adicionalmente, los paquetes de alquiler de yates pueden incluir actividades enriquecedoras como, por ejemplo, una experiencia de navegación. También es posible organizar una degustación de vinos o una cena romántica. El tipo de travesía se ajusta a los gustos de cada cliente, ya que algunos prefieren actividades vinculadas a la aventura mientras otros buscan unos días de lujo y confort.

A día de hoy, disfrutar de este tipo de experiencias es más accesible para particulares, parejas o grupos de amigos. En este sentido, los servicios de Enjoy The Ride incluyen el alquiler de pequeñas embarcaciones con tarifas más asequibles. Además, la empresa dispone de yates más amplios, modernos y espaciosos.

El yate superior de Enjoy The Ride permite fiestas de hasta 30 personas El yate top de Enjoy The Ride permite organizar fiestas o eventos, sin navegación, con capacidad para hasta 30 invitados. A su vez, el barco está disponible para excursiones por el mar con un máximo de 18 tripulantes. Si la opción requerida son unos días de vacaciones con alojamiento incluido, la embarcación puede hospedar un total de 10 personas.

El servicio de Enjoy The Ride consiste en una atención integral de 360 grados que incluye la gestión de reservas y la organización de todos los preparativos y elementos necesarios para poder disfrutar de una experiencia de vacaciones única e inolvidable. Los yates, catamaranes y veleros de la compañía están disponibles para partir tanto de Barcelona como de Islas Baleares.

Gracias al servicio de alquiler de yates de Enjoy The Ride, más personas pueden acceder a las fiestas en alta mar y a las experiencias de navegación, dos tendencias que cuentan cada vez con más adeptos.



