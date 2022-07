Éxito medioambiental del sistema Flovac en un eco resort Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 17:29 h (CET)

Como una tecnología relativamente nueva, pero que cada vez gana más terreno, destaca el saneamiento de aguas residuales por sistemas de vacío.

Se trata de una solución eficiente, funcional y con alto valor en el cuidado ambiental, para todo tipo de infraestructuras y edificaciones, como complejos habitacionales, residenciales u hoteleros.

El Couran Cove Eco Resort, ubicado en Queensland, Australia, es un ejemplo del beneficio que representa el alcantarillado al vacío de Flovac, no solo en cuanto a su eficiencia y funcionalidad, sino también en relación con el notable éxito medioambiental que esta tecnología ha representado, en el saneamiento de aguas de este complejo.

Un sistema que se ajusta a las más altas exigencias medioambientales Couran Cove Eco Resort es un complejo hotelero ubicado en la localidad costera de Gold Coast, cuyo terreno, por sus mismas condiciones geográficas, dificulta la implementación de alcantarillados tradicionales, debido al enorme riesgo de contaminación y problemas ambientales que, en estas zonas, representan dichos mecanismos. Es por ello que la misma Agencia de Protección Ambiental de Queensland exigió, en el saneamiento de aguas residuales, la instalación de un sistema por vacío para este proyecto, con el fin de reducir al mínimo los riesgos ambientales y preservar la riqueza natural de esta localidad.

Flovac fue la empresa seleccionada para implementar el sistema de vacío de este complejo, debido a la facilidad en la instalación que representan sus sistemas en estas condiciones geográficas, así como por las credenciales ambientales detrás de su tecnología. El resultado se ha materializado en una red altamente eficiente, con capacidad para 2000 personas, incluido el personal del establecimiento, cuya funcionalidad y aporte al medioambiente le ha valido a esta empresa la distinción Commerce by Design en los premios anuales Gold Coast Urban Design Awards.

La solución de saneamiento más adecuada para terrenos costeros Este nuevo proyecto desarrollado por Flovac es un ejemplo de éxito ambiental en varios sentidos. Su diseño genera un impacto mínimo en el paisaje, al utilizar zanjas poco profundas para el funcionamiento de la red, así como instalar las válvulas de vacío y pozos de recolección debajo de las pasarelas del complejo para evitar la contaminación visual. Además, el proceso de saneamiento optimiza al máximo la recuperación del agua, lo que incrementa aún más la eficiencia que brinda el sistema en la gestión de este recurso.

Sin embargo, su mayor aporte al ambiente es eliminar, en su totalidad, el riesgo de infiltraciones o exfiltraciones hacia el exterior, una situación que representa un problema indescifrable para los sistemas tradicionales de alcantarillado, que la tecnología de Flovac, no obstante, ha resuelto de forma completamente segura para el medioambiente. Todas estas características hacen de esta infraestructura un notable caso de éxito para esta empresa, a la vez que demuestra la efectividad del saneamiento por vacío como una solución para los complejos hoteleros, especialmente los que se ubican en zonas costeras.



