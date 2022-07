El Patrón Interés, emisión de dinero e inflación, por Pedro Gómez Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 17:03 h (CET)

La principal respuesta ante la inflación, para muchas naciones, es la emisión de dinero, la cual acaba por inundar el mercado y generar más inflación. A pesar de que tales consecuencias parecen una cuestión de economía básica, se trata de la realidad de muchos países.

Muchos economistas coinciden en que todo esto es, de alguna manera, producto de un sistema monetario no fundamentado en el patrón oro o cualquier tipo de patrón metálico. Pero existe otra alternativa a cualquier tipo de Patrón Metálico. El prestigioso autor de varios libros de economía, Pedro Gómez, plantea El Patrón Interés, una interesante solución a la emisión descontrolada de dinero.

Las consecuencias de la emisión y tráfico excesivo de dinero en el mercado Uno de los principios básicos de la economía dice que si el consumo se incrementa debido a una mayor oferta monetaria (mayor emisión de dinero y excesivo dinero en el mercado), pero no se logra incrementar la oferta, el resultado inevitable será la devaluación del dinero, y un incremento de los precios al consumidor (inflación).

En otras palabras, mientras más dinero se imprima y se inyecte al mercado por encima de las necesidades mercado industrial y comercial, el valor del billete se irá reduciendo proporcionalmente, generando inflación. Según el experto Pedro Gómez, ”el mundo actual se caracteriza por una exuberancia monetaria irracional, que entre otras cosas, genera tipos de interés raramente bajos para los distintos plazos”. En su libro El Patrón Interés, plantea una alternativa que permitiría inyectar dinero en el mercado conforme a las necesidades del mismo, es decir, conforme al agregado de intereses del mes anterior, con el fin de que las cuatro variables fundamentales (4VF) de la economía evolucionen proporcionalmente. Las cuatro variables de la economía son los RRHH, los bienes de capital, los bienes públicos y la masa monetaria. No es más sana la economía que más crece, sino la que presenta un crecimiento proporcional y sostenido en el tiempo de sus 4VF.

Una posible solución para lograr una economía sana De acuerdo a lo que asegura Pedro Gómez, las depresiones económicas, así como las diferencias sociales que han existido en la historia moderna de la humanidad, tienen su origen fundamentalmente en la emisión alocada de dinero. El Patrón Interés lo que hace es emitir dinero conforme al consumo de dinero del mes anterior, es decir, conforme al agregado de intereses generado por el mercado durante el mes anterior.

Se trata de un sistema de emisión no manipulable políticamente, que permite que el dinero en circulación evolucione al ritmo que el mercado demanda, y que tenga por objetivo fundamental el intercambio de trabajo.

El Patrón Interés funciona de la siguiente forma; el Banco Central emitirá dinero en idéntica cantidad al agregado de intereses generado por el mercado durante el mes precedente, y lo entregará a las administraciones públicas en función de su grado de actividad para eludir el efecto Cantillon y la distorsión de precios relativos (capilaridad); las administraciones públicas utilizarán este dinero para el pago de bienes públicos construidos por empresas privadas; el dinero entrará en las cuentas bancarias de las empresas privadas y los bancos, negociando con las empresas privadas, utilizarán los depósitos para impulsar la economía. Los nuevos créditos y préstamos generarán intereses y el Banco Central iniciará un nuevo ciclo de emisión monetario.

Solo observando la evolución el mercado de dinero e inyectando la cantidad de dinero adecuada, se logrará una evolución pareja de las 4VF. El Patrón Interés es un sistema de emisión de dinero neutral, capilar, secuencial y realista, según las necesidades del mercado.

En otras palabras, sería la respuesta definitiva para una economía sana, esa que desde hace 500 años el hombre ha intentado diseñar. Eso sin mencionar que sería el fin de problemas sociales como el paro o las diferencias de clases.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alquicoche abre el proceso de incorporación de nuevos franquiciados para aumentar su red de oficinas Giratorios de barcos disponibles en Nova Argonautica Acceso a financiación privada con garantía hipotecaria, de la mano de Préstamo Digital Cornamusas náuticas para embarcaciones, en Nova Argonautica Compostabilidad en el packaging de delivery, apostar por los envases compostables de Punto Qpack en verano