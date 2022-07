La empresa Afectados Tarjetas Revolving ofrece trato especial a cada cliente Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 16:29 h (CET)

Cuando ha caído en la tentación de un aparente buen crédito, el cliente puede entrar en un círculo vicioso de pagos que nunca llega a su final, debido a los intereses usureros cobrados por las empresas que ofrecen tarjetas revolving. Se trata de instrumentos financieros cuya tasa de crédito supera el interés de 20%. Para hacer reclamaciones por préstamos y tarjetas con intereses abusivos, el despacho Afectados Tarjetas Revolving ofrece su acompañamiento durante el proceso de recuperar las cantidades pagadas injustamente.

Experiencia y dedicación para ganar las demandas Con servicios para toda la zona de Castilla y León, esta empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoramiento y gestión de reclamaciones bancarias. Se forma de un equipo conformado por abogados y economistas que analizarán cada caso de manera individual con total dedicación y enfoque en la devolución de los intereses que fueron cobrados en exceso.

Al aplazar los pagos con tarjetas revolving, el consumidor cuenta con un límite de crédito que se renueva periódicamente. El deudor abona, sin embargo, sigue usando la tarjeta, de manera que se generan intereses que se financian sumados a la deuda anterior. Este mecanismo, depredador de las finanzas particulares, hace que esta cantidad aumente cada mes.

La misión fundamental de Afectados Tarjetas Revolving está expresada en su página web: “Ayudar a reclamar los intereses abusivos de su tarjeta, o crédito revolving, al banco que concedió el crédito, o la entidad emisora de la tarjeta. Estas instancias tienen que devolver de forma integral los intereses, para que la deuda quede anulada”.

Entre las tarjetas revolving solicitadas comúnmente en España destacan las emitidas con el nombre del banco o de tiendas que ofrecen descuentos muy atractivos.

Primera evaluación gratuita En este despacho de profesionales especializados se realiza una evaluación de los casos, sin coste. En ese sentido, solo es necesario plantear la situación mediante un formulario disponible online, de manera que el cliente no tenga que desplazarse hasta el bufete.

Así mismo, el equipo de expertos no cobrará sus honorarios hasta que su cliente reciba la devolución del dinero correspondiente a los intereses abusivos. Todo el proceso judicial estará en manos de esta empresa sin que el afectado deba pagar en las distintas fases de la querella.

Afectados Tarjetas Revolving brinda a sus clientes la certeza de la recuperación del dinero que entregaron en acciones de usura por parte de sus acreedores. Los expertos de este despacho siempre procurarán el acompañamiento más cercano y transparente para proteger el patrimonio y la calidad de vida de quienes solicitan su asesoría.



