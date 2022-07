Unlimited Barcelona, un mirador 360° que permite ubicarse en la ciudad Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 15:38 h (CET)

Uno de los centros turísticos de mayor interés para las personas que visitan un lugar es el mirador porque les permite tener una concepción visual de los lugares importantes de la ciudad.

Los miradores ofrecen una experiencia única que incentiva a los visitantes a conocer más sobre el sitio en el que se encuentran. Tanto para los turistas como para los residentes que buscan qué hacer en Barcelona se presenta una tentadora alternativa en el mirador Unlimited Barcelona que, entre otras cosas, destaca por su céntrica ubicación y su visión 360°.

¿Qué ofrece el mirador Unlimited Barcelona? Unlimited Barcelona está situado en un icónico e importante edificio conocido como la Torre Urquinaona que destaca por ser el más elevado del centro de la ciudad con 70 metros de altura. Este mirador ofrece un tour visual desde 22 ventanales con una visualización general de la ciudad (lo cual es posible porque el edificio está en el centro de la misma). Al ser el edificio muy alto ofrece una completa y libre visión en 360° que permite observar los barrios, edificios icónicos, la Villa Olímpica y otros puntos emblemáticos de Barcelona.

El recorrido no es guiado por personas, sino por una audioguía que se descarga al móvil a través de códigos QR en la instalación y se encuentra disponible en español, inglés, francés y catalán. Esta audioguía orienta al visitante sobre los lugares que observa y le permite conocer detalles, secretos y datos curiosos de la ciudad. El tour se complementa con la exposición de obras de arte de artistas locales que promueven y apoyan el talento regional.

¿Cómo asistir a Unlimited Barcelona? Para acceder a los recorridos visuales disponibles en este mirador se deben adquirir las entradas que están a la venta en la página web de Unlimited Barcelona. Actualmente, ofrecen entradas para diferentes experiencias: General, Sunset y Night Experiencia. Adicionalmente, presentan descuentos especiales para las personas de la tercera edad, residentes de Cataluña, niños menores de 5 años, visitas grupales, etc. Es importante saber que todas las visitas son accesibles a través de un sistema de reservas en la web, obligatorio adquirir para entrar.

Hoy en día, el mirador se encuentra abierto los fines de semana y días festivos nacionales en un horario comprendido entre las 10 y las 23 horas, en temporadas vacacionales navideñas y de Semana Santa y de manera indefinida en los meses de julio y agosto.

El mirador Unlimited Barcelona representa uno de los lugares turísticos y recreacionales más atractivos de toda la ciudad. Con la adquisición de las entradas a este recorrido, las personas invierten su tiempo y dinero en una experiencia inolvidable totalmente diferente.



