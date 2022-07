El exfutbolista Jesús Álvarez Riesco triunfa con su empresa de eventos en la gran manzana Emprendedores de Hoy

martes, 5 de julio de 2022, 15:32 h (CET)

La vida de Jesús Álvarez Riesco se transformó cuando dejó los campos de fútbol para dejarse fascinar por la vida nocturna de Nueva York. Como joven promesa del futbol, viajó becado a Estados Unido en 2012, donde llegó a ser parte del histórico New York Cosmos, equipo en el que militaron futbolistas históricos como Beckenbauer o Pelé. Allí, entre rascacielos y una vida nocturna única, decidió que convertirse en un organizador de eventos era su futuro. En 2018, él y tres amigos fundaron 1990 Group, una compañía organizadora de agendas VIP para conocer la diversión más exclusiva de la ciudad que disfrutan las celebridades del deporte, el mundo empresarial y el espectáculo, especialmente las de habla hispana.

Agenda VIP con todo incluido Para este emprendedor han quedado atrás las noches de dormir temprano. Con apenas 29 años, se ha consolidado como uno de los asesores de eventos y agendas nocturnas de Nueva York más buscados. Su jornada laboral transcurre en una permanente planificación de los tours de ocio más exclusivos de la ciudad, una de las más atractivas del mundo por sus discotecas, restaurantes y lugares para visitar.

Reuniones con propietarios de centros nocturnos, atención a sus redes sociales, preparativos de transporte, hoteles y todos los detalles para facilitar las mejores noches en Nueva York, conforman las actividades del día de Jesús y sus socios. Desde las 11 de la noche hasta las tres de la madrugada, la magia de luces, música, moda y gastronomía va impregnando de placer a los visitantes que contratan los servicios de 1990 Group, que siempre conecta con las preferencias de sus clientes.

El sueño americano en el más alto nivel El común denominador de los clientes de Álvarez y sus socios es su gran capacidad adquisitiva y su gusto por la movida nocturna neoyorquina, durante la que se puede gastar un mínimo de 2.500 dólares en una noche de relax. Aunque la empresa estuvo un tiempo paralizada por la pandemia del covid en la gran ciudad, el grupo trasladó sus gestiones a Miami, donde también se ha abierto paso. Hoy la compañía de eventos ha vuelto a dirigirse hacia el servicio de máxima calidad y amplia variedad en ambas ciudades. El próximo proyecto de estos jóvenes es asociarse con otros inversores para abrir una discoteca en Manhattan.

De una beca de fútbol universitario al Cosmos a formar parte de la vida nocturna de una de las ciudades más deslumbrantes y diversas del mundo. La vida de Jesús Álvarez Riesco ha estado llena de retos que no le asustan, por el contrario, los disfruta con la disciplina de quienes tienen los pies en la tierra y las metas en el cielo.



