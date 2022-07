La innovación en la decoración y las plantas decorativas artificiales, por Zamyo

El uso de plantas en la decoración de espacios es una tendencia que se sigue manteniendo en lo que va del 2022. Sus colores y texturas aportan un toque natural a la vivienda y un aspecto más acogedor a las habitaciones o pasillos. Si bien cada vez más personas se inclinan por comprar plantas para decorar sus hogares, mantenerlas en buen estado requiere tiempo y dedicación, por lo que algunos optan por vegetación artificial, teniendo en cuenta su facilidad en el cuidado.

En Zamyo reconocen que las plantas decorativas artificiales son excelentes opciones para embellecer un espacio y por este motivo, comercializan ejemplares que gestionan un realismo inigualable, cuyos materiales y texturas emulan a la perfección las plantas naturales, tanto en coloración como en tamaño.

Ventajas de las plantas artificiales Los productos que distribuye esta marca están diseñados para aquellas personas que desean decorar su hogar con plantas, pero que no cuentan con el tiempo o con un espacio adecuado para que un ejemplar natural se desarrolle de manera óptima. Las plantas artificiales no necesitan regarse, abonarse o podarse para mantenerse en buenas condiciones, lo que las convierte en una excelente opción en espacios pequeños y con poca entrada de luz. Estos ejemplares solo necesitan una limpieza periódica sencilla para eliminar las partículas de polvo que se acumulan en las hojas o ramas y aun así, no generan suciedad extra, ya que no requieren trasplantarse para preservar sus propiedades estéticas.

Las suculentas, el bambú, la hoja bananera, la monstera y algunas especies de palmeras son las favoritas de diseñadores de todo el mundo, marcando una tendencia en la decoración de espacios interiores a nivel global. Esto no quiere decir que solamente puedan utilizarse en lugares cerrados. Las plantas artificiales también están hechas para resistir condiciones ambientales exteriores, por lo que también se emplean en terrazas, jardines y balcones.

Plantas y experiencias: una tienda virtual especializada Para Zamyo una buena decoración ameniza cada rincón del hogar y otorga bienestar a sus habitantes. En ese orden de ideas, esta tienda virtual busca crear productos dirigidos a espacios inspiradores y originales, que sean fieles al estilo y expectativas de su propietario. Sus creadores entienden que cada detalle que se coloca en cualquier vivienda carga con un aspecto de la personalidad de quien la habita y ofrece información sobre una visión de mundo particular. Por consiguiente, se preocupan por diseñar arreglos que se ajusten a la visión de sus clientes, buscando no solo ser proveedores de plantas artificiales sino potenciadores de experiencias vitales.

Anclada en ese interés, Zamyo comercializa plantas de excelente calidad y de alta durabilidad, las cuales se mezclan orgánicamente con diferentes tipos de espacios. Por este motivo, invita a todas las personas que desean decorar su hogar con una planta artificial, a que consulten su catálogo y elijan el ejemplar que más se ajuste a su personalidad.