Bravo Academy garantiza el dominio de una segunda lengua en 12 meses

martes, 5 de julio de 2022, 13:48 h (CET)

En la actualidad, aprender inglés es un requisito indispensable para ampliar las opciones laborales.

Un segundo idioma permite que el perfil profesional sea más competitivo en el mercado internacional. Además, permite desempeñar otras profesiones, como traductor o guía, así como viajar por el mundo y conocer nuevas culturas.

El inglés es considerado el idioma universal, por lo que la oferta de academias expertas en este idioma es muy amplia. No obstante, Bravo Academy destaca en el mercado por contar con profesorado nativo, preparar los exámenes certificados y ofrecer un catálogo académico atractivo pensado en el inglés como un instrumento con el que se abren puertas.

Aprender inglés en doce meses es posible con Bravo Academy Actualmente, el inglés ha pasado de ser un lujo a una necesidad, tanto para las empresas, como para los empleados. Si hay algo que dejó en evidencia la pandemia fue que el trabajo en casa es bien recibido y que el mapa laboral ahora es global, por lo que aprender inglés es un requisito clave para la formación profesional.

Bravo Academy tiene su sede en Barcelona y destaca en el mercado español por ofrecer opciones para la formación en un segundo idioma. La academia cuenta con profesores nativos, cursos intensivos con los que mejorar el inglés, metodologías dinámicas y constante feedback. Debido a la estructura y estrategias usadas por la academia, aprender inglés es más fácil de lo que parece.

Teniendo en cuenta que la fluidez es esencial, la academia apuesta por las clases conversacionales, que pueden ser tanto presenciales como online. Confiando en su metodología, la empresa ofrece y reta a sus estudiantes a perfeccionar el idioma en doce meses estudiando 3 horas a la semana.

Certificar el nivel de inglés con Bravo Academy Teniendo en cuenta la relevancia de certificar el idioma, la academia ofrece un curso de preparación para la presentación de los cursos oficiales. Su oferta abarca cursos Aptis Online, curso SAT, curso preparación TOEFL, curso preparación IELTS y Cambridge English First o Cambridge English Advanced. Estos tienen un coste de 69 euros y constan de 3 horas a la semana.

Los cursos para aprender inglés ofrecidos por la academia no tienen límite de edad. No obstante, se recomienda iniciar formación en la niñez. Bravo Academy se caracteriza por ofrecer a los estudiantes cursos diseñados para suplir las necesidades del alumno, es decir; son personalizados teniendo en cuenta el resultado de la prueba inicial. Al acabar el curso, se hace el examen final y se recibe el certificado que acredita los resultados obtenidos en la formación.

La metodología impartida en la academia es uno de los grandes atractivos, puesto que, además de ofrecer los conocimientos gramaticales, se enfoca en la fluidez y comprensión del idioma de manera conversacional activa, además, los alumnos aprenden a leer y escribir de manera competente como un nativo.



