Alex O'Dogherty celebra 25 años de años de carrera con una actuación especial en El Patio de Triana

El polifacético Alex O'Dogherty cumple 25 años de profesión en la ciudad que le vio nacer como actor. Sevilla, su ciudad talismán, recibe al intérprete en un lugar tan especial como El Patio de Triana. Los hispalenses podrán reír y disfrutar del último show de Alex, IMBÉCIL, que combina humor, música y palabras, muchas palabras El 7 de Julio es sin duda una fecha muy especial para el artista de San Fernando. Se cumplen 25 años desde que se subió a las tablas por primera vez. Hemos podido disfrutar de él en múltiples disciplinas, ya que, tal como él mismo se define, no solo es intérprete, sino que se considera "actor y cosas de esas".

La incomparable carrera de Alex O’Dogherty le convierte en un artista único capaz de hacer cosas tan diferentes como: escribir monólogos, componer bandas sonoras, morir en brazos de Viggo Mortensen, tocar en el Festival Gigante, cocinar con Chicote, actuar en el Festival de Comedia de Montreal, presentar los MAX, interpretar a Buñuel, cantar I Will Survive con Gloria Gaynor, ser el serio más serio en Camera Café en el papel de Arturo Cañas, dirigir un corto, grabar cuatro discos, ser Payaso sin fronteras, ser el malo de la peli, el bueno de la serie, escribir The Hole 2… Y hasta ser dirigido por Ridley Scott (aunque fuera una frase).

Actualmente, se encuentra de gira múltiple por toda España. Es el maestro de ceremonias de The Hole X (escrita por él mismo), y tercera de esta saga, que ya han visto más de 2.500.000 de espectadores. En este 2022 lleno de hitos profesionales, el compositor y cantante de La cosa solo puede mejorar o Me quedo con lo bueno se encuentra inmerso en la gira X aniversario con su banda: La Bizarrería, recorriendo pueblos y ciudades, sobre todo, de la geografía andaluza. Al mismo tiempo, no para de hacer el IMBÉCIL por todo el país. Este espectáculo teatral, que ha culminado con éxito su tercera temporada en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid, hará reflexionar, desde el humor, sobre la influencia y el poder de las palabras. Alex lo da todo en el escenario, combina un texto extraordinario, de 12.000 palabras, con toques musicales, algún baile y una excelente interacción con el público. Durante hora y media, los espectadores no paran de reír, el gaditano asegura una risa cada 20 segundos, o menos, y no lo dice por decir, están cronometradas.

Este jueves en El Patrio de Triana, se producirá un momento muy especial, interpretará el show que tantas alegrías le ha dado, en su ciudad de adopción. O'Dogherty, se formó como actor en el CAT (Centro Andaluz de Teatro) y además de darle grandes amigos y compañeros de profesión, allí adquirió las habilidades que le convirtieron en el versátil artista que es hoy.

Para disfrutar del comediante de la Isla el día de sus bodas de plata en la interpretación, puedes adquirir las entradas aquí y si no, Alex "no te desea nada malo, solo que todas las cervezas que te bebas a partir de ahora sean en vaso de tubo de plástico".