El servicio organizador de eventos que brinda la compañía Enjoy The Ride

martes, 5 de julio de 2022, 13:18 h (CET)

Unas de las ciudades españolas que más destacan por su vida nocturna son Madrid, Ibiza y Barcelona. Las discotecas y los locales de ocio se animan los fines de semana y en verano, cuando los turistas aparecen.

Tanto el organizador de eventos y empresario Flavio Rollo Miñana como su socio Giacomo Croci están marcando un nuevo hito a través de los eventos nocturnos temáticos que están desplegando a través de la compañía Enjoy The Ride. Hoy en día, los eventos organizados por esta empresa, que llevan el nombre de Bendito, Vendetta y Mimosa, son algunos de los más concurridos en estas tres ciudades.

Las fiestas Bendito acaparan la atención en las noches de sábado en Ibiza Ibiza es una de las capitales mundiales del entretenimiento nocturno. Hoy en día, una de las fiestas más animadas de este enclave turístico en el Mar Mediterráneo son las fiestas Bendito organizadas por Enjoy The Ride. Las mismas tienen lugar en TOX Club Privé, ubicado en Destino Ibiza Pacha Resort.

Durante estas veladas, suenan los hits más populares y los mejores artistas de los géneros reggaeton, urban, trap, afrobeat, electrónica y latino. La fiesta se desarrolla en una sala íntima con un ambiente muy especial todos los sábados, desde junio a septiembre.

Al mismo tiempo, en Barcelona, las fiestas Mimosa se han convertido en una de las mejores opciones para el sábado a la noche, tanto para disfrutar de la gastronomía como de la música. A su vez, la opción destacada para los jueves y domingos, tanto en la Ciudad Condal como en Madrid, es la fiesta Vendetta, donde se presentan distintos tipos de artistas que proporcionan una experiencia única e inolvidable.

Enjoy The Ride ofrece servicios exclusivos en organización de eventos A través de los servicios de Enjoy The Ride, es posible disfrutar del tiempo de ocio al máximo. Todos los eventos que organiza la compañía son de alta gama y permiten disfrutar de grandes momentos. Además, estas celebraciones están pensadas al detalle para que todos los asistentes disfruten al máximo de la mejor música, espectáculos en vivo y una oferta gastronómica de alto vuelo.

Como todas las fiestas Vendetta, Mimosa y Bendito tienen una alta demanda por parte del público, se recomienda reservar con anticipación, ya sea a través de las redes sociales o de la página web de la empresa.

Enjoy The Ride es una compañía que funciona como un organizador de eventos de alto nivel, en la que el disfrute del cliente es el objetivo máximo. Cada uno de los eventos realizados por la empresa suponen una vivencia única e inolvidable para sus asistentes.



