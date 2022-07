ZEISS VISION CENTER Viapol rompe la barrera online-offline gracias a la prueba virtual de monturas Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 15:27 h (CET) La tecnología de la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000 permite que el paciente se pruebe virtualmente un número potencialmente infinito de monturas, sin la necesidad de que las gafas estén físicamente en la óptica. Ahora, con la evolución del nuevo módulo Virtual Try-On@Home, el paciente podrá, incluso, recibir en su casa las sugerencias de monturas de su óptico de confianza Parece futuro, pero es presente. Cuando el paciente entra en ZEISS VISION CENTER Viapol (Edificio Viapol, Cl. Enramadilla, 9), los profesionales de la salud visual que lo reciben lo colocan frente a la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000. Mira a un punto fijo y, con un solo disparo simultáneo de las 9 cámaras que posee, la plataforma escanea el rostro y cabeza del paciente creando su avatar en 3D.

Las medidas son idénticas a la realidad, por lo que, gracias a esta tecnología el usuario de gafas puede probarse un stock potencialmente infinito de monturas de forma virtual, incluso aunque las gafas no estén físicamente en la óptica.

La precisión en la medición de la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000 hace que la probatura virtual sea tan real como si fuera física, y posibilita un centrado de las lentes mucho más preciso, un proceso fundamental para lograr el óptimo rendimiento visual en la adaptación de la gafa.

En el verano de 2022, ZEISS VISION CENTER Viapol añade nuevas prestaciones a esta tecnología que convierte en presente el futuro de la óptica con la incorporación del módulo Virtual Try-On@Home.

Virtual Try-On@Home rompe la barrera online-offline entre sus pacientes y ZEISS VISION CENTER Viapol. Con esta nueva prestación, ya ni siquiera es necesario que el cliente acuda a la óptica para probarse virtualmente sus gafas. Una vez se ha generado el avatar, podrá hacerlo desde su smartphone Tablet o PC, interactuado con su avatar y las monturas seleccionadas o recomendadas para él por su óptico de confianza, que pueden enviarle sugerencias de cómo podrían quedarle las monturas de nuevas colecciones de temporada.

"En ZEISS VISION CENTER Viapol nos apasiona ser pioneros en España de un concepto de óptica diferente, enfocado hacia el futuro. La prueba virtual de monturas es una experiencia de compra diferente, tecnológicamente avanzada, que nos permite ir un paso más allá en el servciio que prestamos a nuestros pacientes", explica Javier Vega, director técnico de ZEISS VISION CENTER Viapol.

