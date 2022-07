AORA Health lanza AQlesterol Plus, adaptándose a la nueva normativa europea Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 14:35 h (CET) AQlesterol Plus es una nueva formulación para el control del colesterol y el mantenimiento de un buen estado del sistema cardiovascular. La nueva fórmula añade componentes como el policosanol, los esteroles de plantas, Phillanthus Emblica y las vitaminas B1 y B3, evitando por completo el uso de levadura de arroz rojo El pasado 1 de junio se publicó el Reglamento (UE) 2022 / 860 de la Comisión, por el que ha quedado modificado el anexo III del Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, en referencia al consumo de monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura roja.

El uso de monacolinas procedentes del arroz fermentado con levadura roja en complementos alimenticios debe estar sujeto al control de la Unión Europea, dado que se asocia a efectos nocivos para la salud, como la posibilidad de provocar efectos adversos similares a la lovastatina, en personas que toman medicación reductora del colesterol.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha demostrado su capacidad de innovación y adaptación a la nueva normativa y, manteniendo su objetivo de ofrecer al mercado una fórmula natural para reducir el colesterol y mejorar el estado general del sistema cardiovascular, ha modificado la composición de su anterior producto, AQlesterol.

De este modo, se produce, casi en tiempo récord, la creación de AQlesterol Plus, una nueva formulación que mantiene las propiedades del ajo negro ABG10+ y del extracto seco de olivo y que añade ingredientes como el policosanol, los esteroles de plantas, Phillanthus Emblica, así como las vitaminas B1 y B3, evitando por completo el uso de levadura de arroz rojo.

El colesterol es una sustancia grasa presente en el organismo y necesaria para su funcionamiento: ayuda a sintetizar la Vitamina D y es necesario para la producción de bilis y de hormonas tiroideas y sexuales. Sin embargo, el colesterol, combinado con otras sustancias, produce problemas en la salud cuando se acumula de forma excesiva en la sangre, lo que puede llevar a importantes riesgos cardiovasculares.

AQlesterol Plus es una fórmula equilibrada que ayuda a mejorar el perfil lipídico y a regular los niveles de colesterol en sangre a través de la combinación de principios activos que, debido al efecto sinérgico y a la adecuada combinación de los mismos, ayuda a mantener el corazón en condiciones saludables.

El alivium sativum L. o ABG10+ es un ajo envejecido negro purificado, que disminuye el colesterol total, el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol 'malo' y los triglicéridos. Además, aumenta el colesterol HDL (bueno), reduce la presión arterial y mejora la dilatación de las arterias.

Por otro lado, el extracto seco de oliva, además de ser un representante principal de la dieta mediterránea, es rico en polifenoles, con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, es un inhibidor de la oxidación de LDL y protege los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo.

Por su parte, la niacina o vitamina B3 puede ayudar a reducir el colesterol y otras grasas en la sangre. La niacina ayuda a elevar el colesterol HDL, a reducir el colesterol LDL y a reducir los triglicéridos.

Además, se ha añadido la vitamina B1, también conocida como tiamina. La tiamina funciona como cofactor en el metabolismo de los carbohidratos y los aminoácidos y contribuye al funcionamiento normal del corazón.

Los esteroles vegetales son sustancias que se encuentran de forma natural en las plantas con una estructura química similar al colesterol. Además de su efecto reductor del colesterol, se ha informado que los esteroles vegetales poseen actividades anticancerígenas, antiaterosclerosis, antiinflamatorias y antioxidantes.

El policosanol es un extracto de la caña de azúcar, que ha sido muy investigado por sus propiedades para reducir el colesterol. Además de mejorar los lípidos séricos, el policosanol podría ayudar a reducir la oxidación de LDL y mejorar los síntomas de la enfermedad cardiovascular.

Finalmente, la Phyllanthus emblica, también conocida como grosella espinosa india o amla, puede reducir el colesterol sérico total, el LDL, los triglicéridos y los fosfolípidos.

Los estudios clínicos realizados han demostrado que AQlesterol Plus es una fórmula equilibrada, que reduce los niveles de triglicéridos hasta en un 22%; reduce el colesterol total hasta un 30%; aumenta la elasticidad de las arterias y la capacidad antioxidante hasta un 60%; aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) hasta un 46% y reduce los niveles de colesterol malo (LDL) hasta un 22%.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: 'Desde que se anunciara el cambio de normativa, sabíamos que, para mantener nuestro objetivo de ayudar a las personas a alcanzar un mayor bienestar, en este caso, a través de la reducción del colesterol y la mejora general en el sistema cardiovascular, teníamos que actuar rápidamente. Con el lanzamiento de AQlesterol Plus, no solo hemos demostrado nuestra capacidad de reacción y adaptación a la nueva demanda, sino también la fortaleza de la I+D+i de nuestro laboratorio'.

