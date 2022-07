FCC Medio Ambiente se encargará de la recogida de residuos y limpieza viaria de Mijas (Málaga) Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 14:23 h (CET) El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha adjudicado el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a la UTE FCC Barbetium, formada por FCC Medio Ambiente y su centro especial de empleo (CEE), FCC Equal. La cartera total del contrato asciende a casi 80 millones de euros para los próximos diez años Con el fin de atender a los cerca de 90.000 habitantes de la ciudad, cifra que se triplica en temporada estival, toda la maquinaria será de nueva adquisición y acorde con la legislación en materia de contaminación, y se contará con los sistemas más innovadores del mercado para la optimización del agua de equipos de baldeo, la reducción de consumo y de los niveles de contaminación acústica y medioambiental. Ambos servicios cuentan también con una gran parte de vehículos eléctricos, muestra del compromiso del Ayuntamiento de Mijas con la lucha contra el cambio climático y el respeto al medioambiente.

Una parte importante del nuevo contrato es la incorporación de personal con discapacidad procedente de FCC Equal CEE, que incorporará más de 40 operarios con discapacidad reconocida mayor de un 33%. Para ello se han firmado convenios de colaboración con asociaciones de la zona para la contratación y seguimiento de personal.

En cuanto a la recogida de residuos, el servicio abarca la fracción resto que anualmente procesa un total de 40.000 toneladas, e implantará por primera vez la recogida de la fracción orgánica. Se cuenta con una plantilla de más de 66 trabajadores y 32 vehículos, con una parte de la flota de propulsión eléctrica. Se renueva la totalidad del parque de contenedores actual y se incorporan 350 unidades adicionales para la fracción orgánica. Cabe destacar que se reforzará la recogida de residuos de hostelería y otros establecimientos situados en la zona costera, servicio necesario a causa del aumento de la población en temporada de verano.

En lo que respecta al servicio de limpieza viaria, que cubre la totalidad del municipio y más de 440.000 metros de calle, contará con 58 vehículos, todos de nueva adquisición, el 45% de ellos eléctricos, y se cuenta con una plantilla de más de 80 personas. Destaca la introducción de una máquina multifunción que realiza tareas de fregado, barrido mecánico e hidrolimpieza. Se sustituirán los carritos portacubos convencionales por triciclos eléctricos autopropulsados que reducirán los tiempos de desplazamiento y dotarán a los operarios de una mayor ergonomía. Esto dará un impulso a la mecanización de las tareas, resultando en un mayor rendimiento y en un servicio más moderno y óptimo. Por último, el personal se pondrá a disposición del municipio para la limpieza de eventos y actos esporádicos.

En cuanto a innovación tecnológica, la totalidad de los vehículos de ambos servicios cuenta con localización a tiempo real y seguimiento de las rutas mediante GPS. Además, todos los contenedores incorporan tags para la marcación de las elevaciones del camión recolector. La gestión integral de los servicios se llevará a cabo a través de la plataforma digital VISION, desarrollada en exclusiva por FCC Medio Ambiente y que permite el control, monitorización y optimización de los trabajos y hace posible la interacción en tiempo real con las peticiones de los vecinos.

Por último, se ha previsto una partida presupuestaria anual importante destinada a realizar diferentes actividades de concienciación en materia medioambiental, como campañas en colegios, stands informativos en determinados puntos de la ciudad, y campañas de información sobre el servicio de recogida de la fracción orgánica.

Acerca de FCC Medio Ambiente

FCC Medio Ambiente es la empresa del Grupo FCC que, desde hace más de 110 años, lleva a cabo la prestación de servicios municipales y gestión integral de residuos, y sirve a más de 60 millones de personas en cerca de 5.000 municipios. Lleva a cabo una gran variedad de actividades para los ciudadanos, como gestión integral de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes o servicios de eficiencia energética, entre otros.

