El vicepresidente sénior de TransPerfect, Barnaby Wass, se incorpora a la junta directiva de AFANOC

martes, 5 de julio de 2022, 14:07 h (CET) La Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) premia el compromiso del impulsor de la TransPerfect Mountain Challenge con la entidad benéfica. La multinacional estadounidense con sede en Barcelona ampliará su colaboración con AFANOC con su participación a través de distintas acciones benéficas en eventos como la Vallalta Trail, el festival Posa’t la Gorra y las Barcelona Trail Races TransPerfect, la multinacional líder en servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas para negocios globales, ha anunciado hoy que su vicepresidente sénior Barnaby Wass se ha incorporado a la junta directiva de AFANOC (Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña), una organización benéfica que se centra en proporcionar apoyo social, psicológico, educativo y financiero a los pacientes de cáncer pediátrico y sus familias.

Desde la oficina de la multinacional estadounidense en Barcelona, Wass ha sido el impulsor de iniciativas solidarias como la TransPerfect Mountain Challenge, que han recaudado más de 140.000 euros a beneficio de AFANOC. De este modo, la entidad sin ánimo de lucro agradece el compromiso de Wass en los últimos años y a raíz de su experiencia personal y familiar, cuando uno de sus hijos fue diagnosticado con leucemia.

Desde entonces, el vicepresidente de TransPerfect no ha dudado en ensalzar públicamente la labor “de los voluntarios” de AFANOC, y de proyectos como la Casa dels Xuklis, que hacen que “las ganas de ayudar surjan de modo natural”.

Desde 1987, AFANOC trabaja para ayudar a las familias con niños diagnosticados de cáncer. En sus inicios, un pequeño grupo de padres vio la necesidad de mejorar la calidad de vida de todos los niños diagnosticados de cáncer. En 2011, AFANOC abrió su primera casa de Xuklis, que ofrece alojamiento a las familias de los niños que reciben tratamiento lejos de casa y que desde su fundación ha facilitado más de 2.000 acogidas.

“Su labor es impagable y me siento muy afortunado de tener la oportunidad de devolver a esta notable organización benéfica el apoyo del equipo de TransPerfect”, asegura Wass, quien en 2018 decidió aprovechar su rol de coordinador y supervisor de la operativa de una veintena del centenar de oficinas de TransPerfect en todo el mundo para poner en marcha la TransPerfect Mountain Challenge, la carrera a beneficio de las familias afectadas por el cáncer infantil.

Después de reunir a cerca de 300 participantes en lo que supuso el regreso a la presencialidad de la prueba tras dos ediciones virtuales a causa de la pandemia, TransPerfect amplía su colaboración con AFANOC con su participación en otros eventos más allá de la TransPerfect Mountain Challenge como son la Vallalta Trail, el festival Posa’t la Gorra y la Barcelona Trail Races, en los que llevará a cabo distintas acciones solidarias.

“Estamos increíblemente orgullosos de contribuir en la misión de AFANOC”, admite el presidente y director ejecutivo de la compañía, Phil Shawe. “Como empresa solvente y rentable, que crece y crea oportunidades, debemos aprovechar para crear conciencia en torno a buenas causas, retribuir a la comunidad y hacer algo bueno con lo que los miembros del equipo puedan identificarse fuera de su trabajo diario”, añade Wass.

"Nuestro Consejo de Administración está encantado de que Barnaby se una a la junta. Barnaby es el miembro perfecto. Su dedicación y contribución a AFANOC ha sido excepcional, y al ser padre de un niño que ha pasado por un tratamiento contra el cáncer, sabe lo que es para estos pacientes y sus familias”, afirma Narcís Serrats Macau, director general de AFANOC, quien tilda de “ejemplar” su asociación con TransPerfect y la creación de una iniciativa que “durante los últimos cinco años ha proporcionado un importante apoyo para mejorar la vida de los padres y cuidadores de niños afectados por el cáncer”.

Una multinacional con la diversidad como seña de identidad

Tal y como sostienen con orgullo, la diversidad es la fortaleza de la multinacional estadounidense con sede en Barcelona, Palma, Madrid y Alicante. Además de contar a nivel global con sus propios clubes de afinidad en materias de igualdad e inclusión de género, etnia y de orientación sexual, su oficina en Barcelona – a nivel estratégico, una de las cuatro más importantes del centenar de oficinas que la multinacional estadounidense tiene repartidas por todo el planeta – puede presumir de ser una auténtica torre de Babel en la que trabajan empleados de casi medio centenar de nacionalidades que se comunican entre sí en una treintena de idiomas.

El compromiso con la ciudadanía es otro de los pilares de la cultura corporativa de TransPerfect que, además de AFANOC, colabora regularmente con una decena de entidades. Entre ellas, cabe destacar World Central Kitchen (WCK), la ONG del chef asturiano José Andrés.

